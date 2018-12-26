Ermenegildo Zegna 2019夏季潮服 元素碰撞重塑 十分輕盈自由

2018-12-26

〔記者方惠宗／台北報導〕2019年即將到來，義大利奢華品牌Ermenegildo Zegna Couture 2019夏季系列率先上市，嶄新品項標榜將高性能、運動世界的速度感與高級時裝工藝獨有的優雅、一絲不苟及細節結合，甚至把各種對立元素在男裝剪裁上無縫融合、重塑，例如薄如襯衫的派克大衣、襯衫與夾克碰撞混合的新品種等，創造出煥然一新的服裝類型。Ermenegildo Zegna藝術總監Alessandro Sartori表示，「本季的設計造型大膽而寬鬆；一層又一層的網眼、羊毛及絲質材質，卻十分輕盈。」成功描繪作風年輕的夏季「潮服」。

Ermenegildo Zegna於今年6月的米蘭時裝週首度揭開2019夏季系列，秀場選在已故巴西現代主義建築師奧斯卡‧尼邁耶（Oscar Niemeyer，1907－2012）設計的Mondadori總部。在現代主義建築的靜謐線條之下，本季服裝想強調的「無重」、「自由」也被完美烘托：線條輪廓寬鬆，充滿空氣感，混搭不同的設計元素，大膽而富有個人色彩。以派克大衣來說，無論款式長短，質地就像襯衫般輕薄。不少單品注入鏤花與網眼設計，加強輕快感。襯衫與夾克碰撞混合的Oversize Fit剪裁，配上概念性的領口設計，充滿玩味。飛行員外套與防風連帽上衣搭配精裁高腰雙褶長褲，完全顛覆正式服裝的固有模式。鞋款上，變種的運動鞋、涼鞋，採用了一體式的結構和厚底設計，同時混入科技細節及運動風網眼元素，成功打造出輕鬆遊走於俐落輪廓和穿著機能的夏季鞋履。值得注意的是，本季服飾、配飾皆充滿著「XXX」標識，對品牌來說，這是高級工藝的象徵，也是專屬自我的表達。

Ermenegildo Zegna Couture 2019夏季系列，派克大衣質地如襯衫般輕薄，鏤花與網眼設計為系列加強了輕快感。

Ermenegildo Zegna Couture 2019夏季系列今年六月在米蘭Mondadori總部初次登台，烘托設計師「無重」、「自由」的衣著概念。

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