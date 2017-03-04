勞勃狄尼洛頓悟時刻 開導後輩
2017-03-04
〔記者方惠宗／台北報導〕勞勃狄尼洛入鏡義大利精品Ermenegildo Zegna 2017春夏廣告，上演對手戲的是在電影「美國甜心」表現出眾的麥考爾隆巴蒂。前者是經驗豐富的老戲骨，另一位則是嶄露頭角的新生代，2位演員在鏡頭前分享各自的觀點、見解，探討當下並探尋未來，儼然是一場超越年齡界限的心靈交流。
Ermenegildo Zegna本季以「頓悟時刻」（Defining Moments）點出廣告主題，邀來勞勃狄尼洛與麥考爾隆巴蒂擔任廣告主角；不論是在前往拍攝的路上、拍攝時還是短暫的休息時刻，穿上Ermenegildo Zegna服裝的2人暢所欲言、交流生活感悟。這2位人氣天王儘管來自不同的年代，卻擦出了火花；在對話中超越了年齡的界限，展現優雅自如、果斷勇敢的氣息。
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