寶格麗救助兒童 星光助圓夢

2018-12-22

〔記者王瀅娟／台北報導〕Bvlgari寶格麗與救助兒童會（Save the Children）合作即將邁入第10年，至今已募得8,500萬美元，成功幫助超過100萬名兒童美夢成真，宣傳形象風格亦大幅翻轉，以輕快活潑的氛圍，傳達美夢成真的快樂。

全新宣傳形象邀集品牌代言人舒淇、Eva Green、超模Lily Aldridge與品牌大使、黛安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer等人拍攝#madereal社群媒體影片，他們穿上鮮豔色調的上衣，擺出透過Save the Children戒指看鏡頭的俏皮姿態，傳達美夢成真的歡樂氛圍，與最初形象廣告以黑白照片呈現，並以嚴肅的表情與手勢表達對救助兒童的重視與刻不容緩，有相當大的反差，點出寶格麗與救助兒童會多年來攜手合作幫助過的兒童，已逐漸建立光明希望的未來。

自9年前開始，寶格麗透過銷售Save The Children系列，每賣出一件，便捐出100美元予救助兒童會，透過教育賦予兒童力量，至今已募得8,500萬美元，分別挹注33個國家的100個專案，改變了超過100萬名置身風險或蒙受困境的兒童與青少年的生命。圖片提供：寶格麗

寶格麗品牌代言人舒淇參與#madereal影片拍攝。

寶格麗Save The Children銀質黑陶瓷項鍊，約19,500元。

寶格麗Save The Children銀質黑陶瓷戒指，約17,500元。

寶格麗品牌代言人Eva Green參與#madereal影片拍攝。

寶格麗品牌大使、黛安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer參與#madereal影片拍攝。

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