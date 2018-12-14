耶誕新絲圍：Loewe

2018-12-14

記者方惠宗／台北報導

披裹大師之畫

Loewe今年聖誕系列的設計靈感來自英國建築師暨設計師查爾斯‧雷尼‧麥金托什（Charles Rennie Mackintosh，1868～1928）的作品，最醒目的地方在於將麥金托什著名的植物畫融入多款商品，更透過羊毛披毯與圍巾等單品，將這些典藏藝術轉化、留存，可說是專為愛好藝術之士專屬創造的珍藏之選。

身為英國新藝術運動先鋒，麥金托什的建築傑作包括格拉斯哥藝術學院，以及同樣位於格拉斯哥的Blackie大宅。然而，最引人共鳴的手筆還有他取自大自然元素、掌握各種微妙細節的創作，從傢俱至布藝產品皆一絲不苟。以他各式各樣的植物畫來說，就是他藉著樸直線條展現蜿蜒曲線、彰顯無窮生命力的絕世之作。

圖片提供／Loewe

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