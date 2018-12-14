耶誕新絲圍：Hermès

2018-12-14

記者方惠宗／台北報導

藝術絲想

愛馬仕（Hermès）在絲巾所施展的「藝術魔法」永遠是引人期待的精品重頭戲，不同的靈感總是可以帶來不同的感動。一款以法國小說家儒勒‧凡爾納（Jules Verne，1828～1905）著作《環遊世界八十天》（Le tour du monde en quatre-vingts jours，1873年）引申出的棋盤圖案絲巾，引人盡情欣賞地球的各個角落。而「La Serpentine de Pierre Charpin」則以充滿設計師個人風格的色塊構築出抽象結構，根據設計師Pierre Charpin的說法，此結構所要呈現的是一個「可以看到神祕嘉賓出入的空間」，在愛馬仕，這個神祕角色當然非馬匹莫屬！

這一季也多了不少幽默之作。繼2016年秋冬的 Grrrrr! 圍巾上的棕熊圖案後，設計師Alice Shirley為動物系列圖紋再添新角色，創作了這款在月光下嚎叫的黑狼。此外，愛馬仕從歷史檔案資料庫精選出1930年代設計的幾何裝飾藝術字母圖紋，並稍作巧妙變化，讓字母能排列出對稱方形，設計出Lettres au carré（字母方塊）圖案，仔細看看，是不是少了哪個字母呢？

圖片提供／Hermès

愛馬仕Awooooo圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾（100×100公分），26,300元。

愛馬仕捨棄字母「W」的Lettres au carré（字母方塊）圖紋印花斜紋真絲方巾（90×90 公分），14,700元。

愛馬仕La Serpentine de Pierre Charpin圖紋印花斜紋真絲方巾（90×90公分），14,700元。

愛馬仕Le Tour du monde en 63 cases（63格環遊世界）圖紋印花斜紋真絲方巾（90×90公分），14,700元。

愛馬仕La Serpentine de Pierre Charpin圖紋印花斜紋真絲方巾（90×90公分），14,700元。

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