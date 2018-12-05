微醺Seiko 定格銀白雪景時刻

2018-12-05

﹝記者方惠宗／台北報導﹞日本專業鐘錶品牌Seiko「微醺」入冬，與擁有「IBA」（International Bartenders Association，國際調酒師協會）世界調酒大賽桂冠的岸久（Hisashi Kishi）先生再度攜手，為Presage系列設計出極富層次紋理且色澤醇厚的錶盤，以耐人尋味的調酒色澤呈現「冬之景」系列。

這是Seiko與這位東京銀座知名酒吧Star Bar創立者的第三度合作，被稱為「日本調酒界愛因斯坦」的岸久先生，將調酒的馥郁風情注入腕錶設計。潔淨無瑕的銀白色錶盤雕飾著精細的雪花紋路，閃亮光澤宛如映射雪地的美妙風景，將銀白世界的雪景定格於方寸天地，搭配藍鋼秒針，體現這只暱稱「小雪姬」的作品對細節的極致追求。該系列共有三種不同款式，包括以男女對錶型式呈現的SRPC97J1及SRP843J1，搭載4R35機芯，透過簡約的三針設計展現俐落氣質。另一款SSA385J1搭載具備動力儲存顯示功能的4R57機芯。三款腕錶的秒針均以「曲針」展現獨特的職人技藝；完美服貼於面盤的秒針劃過如高腳杯般纖細的長錐形時標，曼妙演繹時光流轉。

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該系列腕錶皆以透明背蓋展現機芯。圖為SSA385J1錶背與其4R57自動上鏈機芯。

搭載動力儲存顯示功能的Seiko Presage SSA385J1腕錶，造型獨特的秒針以手工打造的「曲針」，順著面盤曲線運轉。

Seiko Presage冬季調酒新品「冬之景」SRPC97J1腕錶，錶徑40.5毫米，搭載4R35自動上鏈機芯。16,000元。台灣350只。

Seiko Presage冬季調酒新品「冬之景」SRP843J1腕錶，錶徑33.8毫米，搭載4R35自動上鏈機芯。15,000元。台灣200只。

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