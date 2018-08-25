Dior高級腕錶 總值1.9億誘客

2018-08-25

〔記者林欣若／台北報導〕Dior在Christian Dior台北微風廣場精品店展出全新Dior Grand Bal高級腕錶系列，96件單品總價值約1.9億新台幣，其中首度來台的Dior VIII Grand Bal Reine des Neiges雪花鑲嵌鑽石腕錶售價約新台幣10,500,000元，是本次單價最高的腕錶。

Dior Grand Bal系列靈感來自於迪奧先生最鍾愛的舞會，每一只錶盤上都有宛如禮服裙襬的前置自動盤，隨著佩戴者的雙手擺動，自動盤有如舞裙一般搖擺出曼妙姿態，搭配各種珍稀材質如鑽石、玫瑰金、珍珠母貝以及彩色寶石，打造絢麗奢華。

名媛董若彤手戴Dior VIII Grand Bal Plisse Soleil - Casino Special Edition，36mm玫瑰金錶殼，錶圈鑲嵌玫瑰金圈與鑽石，玫瑰金前置自動盤裝飾白色珍珠母貝拼花、金邊、黑色和紅色撲克牌圖案並鑲嵌鑽石，要價超過200萬元，她笑說Dior的每一款錶都很漂亮，但是價格不漂亮，她從小就在媽媽錢德月的衣櫃裡看到不少Dior的衣服和包包，耳濡目染下也非常喜愛這個牌子，小學三年級親戚送她一個粉紅色的迪奧包包，她一直珍藏到現在，剛畢業的她希望有經濟能力後，也能買一只Dior的腕錶犒賞自己。

圖片提供：Dior