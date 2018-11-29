新世代Dior Men首登台─布羅丹寧吸睛 小蜜蜂搶鏡

2018-11-29

〔記者方惠宗／台北報導〕法國精品Dior Men由新任創意總監Kim Jones操刀的第一個時裝作品昨（28）日在東京新宿的大立伊勢丹百貨快閃店以「膠囊系列」（Capsule Collection）搶先上市，接著將在今年12月1日在世界各地輪番開設的Dior快閃店亮相，包括倫敦Dover Market Street、洛杉磯Maxfield等潮流熱點，台北則上架於微風信義Dior Men專賣店，等同為2019年1月登場的Dior Men 2019夏季時裝系列暖身。

Dior在今年6月的巴黎2019春夏男裝週發表由英國時尚設計師Kim Jones上任創意總監的第一個Dior Men時裝系列，他以Dior女裝「高訂」（Haute Couture）的概念製作男裝，充沛活力、年輕與詼諧的嶄新姿態揭開品牌新章。在「膠囊系列」，可見到Kim Jones邀來紐約藝術家Kaws為品牌經典的蜜蜂圖騰與Logo打造饒富玩味樂趣的新風貌，從T-shirt、外套、長褲、背包到手拿包等，皆可看見這項創新呈現。

此外，Kim Jones採用古法編織的日本「布邊丹寧」（Selvedge Denim），運用「布羅」（Boro）拼接刺繡的方式賦予色彩裝飾；這種源於17世紀的縫繡工藝讓衣物保有強韌性。吸睛的是，丹寧褲、襯衫到外套等日常服飾亦透過色彩絲線留下高級訂製的手工感，不經意的流露復古風情。

Dior Rider淺粉Dior Kaws Logo尼龍後背包，49,000元。

藝術家Kaws。他穿著Dior Men訪客證標籤黑色針織衫，24,000元。

Dior Kaws淺藍Logo尼龍腰包，28,000元。

Dior Men為丹寧服飾注入高級訂製的靈魂。布羅丹寧外套（左），69,000元；布羅丹寧襯衫（右），49,000元；布羅丹寧褲，56,000元。

Kaws小蜜蜂黃色水鑽徽章，30,000元。

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