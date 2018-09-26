巴黎時裝週 Dior舞動內在自由

2018-09-26

〔記者王瀅娟／台北報導〕2019春夏巴黎時裝週由Dior揭開序幕，創意總監Maria Grazia Chiuri以Loïe Fuller、Isadora Duncan、Ruth Saint Denis、Martha Graham與Pina Bausch等知名女現代舞蹈家為靈感，展現女性柔美的肢體與充滿力量的內在。女星布蕾克‧萊芙莉、雪琳‧伍德利、時尚名媛奧莉維亞‧巴勒莫、部落客琪亞拉‧法拉格尼、韓星孔曉振等皆前來朝聖。

Dior於巴黎隆尚馬場搭建巨大的秀場，入口處的牆面寫滿女舞蹈家經由舞蹈體悟的生命經驗話語，做為2019春夏系列的引言。大秀由以色列現代編舞巨擘Sharon Eyal編排的舞蹈開場，穿著舞衣元素服裝的模特兒陸續出場，與中央的現代舞表演交織，舞者的身體律動與服裝和身體間形成的伏動相互呼應，場面美不勝收。

緊身衣、貼腿褲、輕盈的蓬蓬紗裙，用以代替馬甲的細肩帶背心、方便肢體動作的百褶絲質寬褲與長裙，多層次的穿搭展現出不同材質與輪廓和身體間的關係。舞蹈與服裝相同，既是制約，也是解放，恰如Sharon Eyal所說：「最重要的是盡情享受漫舞，同時探索你的內在，感受自由…我們本身已臻完美。」