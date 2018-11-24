經典摩洛哥堅果油 滾珠瓶hen用

2018-11-24

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞Melvita蜜葳特經典暢銷產品「摩洛哥堅果油」全方位的保養功能，深受消費者喜愛，耶誕節特別限量推出兩款植物油迷你滾珠瓶，精巧便於隨身攜帶，不沾手的滾珠設計，能隨時改善肌膚乾燥不適。其中的「摩洛哥堅果油」採用冷壓初榨取得的摩洛哥堅果油，無添加防腐劑與色素，是日本銷售NO.1品項；「堅果玫瑰果美膚修護油」，結合經典堅果油和玫瑰果油，複方精油香氛，舒緩療癒，適合各種膚質。

另一款Melvita全球暢銷的全方位人氣產品「純菁護理油」則換上耶誕限量新裝，瓶身妝點金色印加圖騰，充滿節慶氛圍，來自5種果實精華油的高效滋潤，能修護滋潤全身乾燥部位，一物多用途。

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