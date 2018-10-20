迎戰Toyota Auris！引擎升級 馬力提升 稅金不升級─福斯Golf 280 TSI 只賣Golf 230 TSI入門價

2018-10-20

﹝記者方維鐸／台北報導﹞面對來勢洶洶的日系掀背車Toyota Auris，台灣福斯汽車將2019年式Golf掀背車原1.0升的230TSI Trendline和Comfortline動力升級為1.4 升的280 TSI Trendline和Comfortline，但售價維持230 TSI Trendline和Comfortline的89.8萬和93.8萬，讓台灣消費者能以跟日系掀背車相當的代價，直接入主加速更快、油耗更省、稅金更低的德製工藝掀背車。

Golf 280 TSI 搭載的1.4升直4缸內直噴Turbo引擎擁有比Golf 230 TSI的1.0升直3缸內直噴Turbo引擎多出40匹馬力的150匹最大馬力輸出，25.5公斤米的峰值扭力，不僅要比Golf 230 TSI的20.4公斤米強勁許多，更讓需繳1,800cc以上稅金、卻只有20.4公斤米最大扭力的Toyota Auris2.0相形見拙！國內能源局公布每公升可跑16.8公里的平均油耗，也同樣要比Auris 2.0的16.2公里平均油耗來得更出色。

此外，2019年式Golf掀背車及Golf Variant旅行車的Highline與R-Line車型升級MSB模組化安全駕駛系統，將車側盲點警示系統、車道維持及偏移警示系統和RTA後車橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）列為標準配備。搭配原有ACC主動式固定車距巡航系統、Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）與前方行人監控系統，提供消費者最堅實的安全防護和保障。