入主福斯Golf、Beetle 享高額多期零利率

2017-02-11

〔記者方維鐸／台北報導〕台灣福斯汽車積極調整旗下各車款建議售價與配備條件，以回應消費者對入主德國車的高度期待。

目前針對Golf與Beetle兩大掀背車系，依車型不同分別升級Customer-Link車輛監控系統、App-Connect多媒體手機鏡射功能、雙區恆溫空調、定速巡航系統、原廠中文聲控衛星導航等配備，購車更享有高額多期零利率貸款及首年333元低月付加購第5年延長保固，或超低頭款60期低利率貸款加贈第5年延長保固。

全球獲獎無數的Golf車款榮膺德國權威汽車雜誌auto motor und sport評選為最佳年度車款，在台販售的新年式車型增列真皮多功能方向盤、換檔撥片、真皮跑車座椅（附雙前座加熱功能）、雙區恆溫空調、定速巡航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射功能、Customer-Link 車輛監控系統、8吋多媒體觸控音響主機Discover Pro及原廠中文聲控導航系統等多項標配，並新增R-Line運動化車型。現在入主即享72萬元36期零利率貸款、首年333元低月付優購第5年延長保固，或超低頭款60期低利率貸款方案加贈第5年延長保固。

此外，Beetle 1.2 TSI Design車型增列17吋鋁合金輪圈、LED高亮度尾燈，內裝升級3輻真皮動力多功能方向盤、舒適型織布紋座椅，並升級Composition Media多媒體主機、Customer-Link車況監控系統及App-Connect多媒體手機鏡射功能等標配；1.4 TSI Sport R-Line車型另升級彰顯運動風格的內外觀套件組。現在可享72萬元48期零利率貸款專案及首年333元低月付優購第5年延長保固，或超低頭款60期低利率貸款加贈第5年延長保固。

優惠及升級項目細節，可洽詢台灣福斯汽車授權經銷商。