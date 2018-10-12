2018-10-12

記者王鶯娟／台北報導

牛仔丹寧斜紋布的面料特質，有著極強的韌性，禁得起磨擦、撕扯、抽鬚，布料的生命感強烈，再加上製程中需要大量的水與染整，因此有人說，牛仔布就是要一用再用、一穿再穿，才不算枉費了丹寧布。

這次「2018風格台南ECOTOPIA永續時尚設計獎」有一件出色的丹寧改裝作品，設計者吳冠翰將6件不適穿的丹寧褲，重新拆解、組合、設計成的一件繭狀洋裝。繭狀的肩膀、袖子是拆掉牛仔褲胯下縫線，攤平重新縫製而成，洋裝裙襬以不對稱「顛倒牛仔褲褲管」呈現，另外牛仔褲裁片做抽鬚處理，刻意外露，更顯出丹寧布料的活力感！

類似這樣改造丹寧、解構翻轉的國際品牌例子不少，隸屬於日本BAYCREW’S集團下的品牌「Bonum」，以「拆」和「縫」作為品牌理念，每一件Bonum作品都是許多單品的重新組合，瀏覽品牌IG，重製精神取材多元，最富改造精神的丹寧佔了極大比例，還有針織毛衣結合補丁的重新創作，可說是翻玩舊衣、時尚重製的極佳示範。

拼布衣

日本一向對重製時尚著迷並且展現職人的精神，創立於2016年的KUON，品牌貫徹的理念十分特別，他們收集Boro （日語：ぼろ），一種經過修補的日本紡織品，在過往時代是農業階層所穿的服裝。這種Boro布片在幾代人之間流傳，不斷地修補再拼湊，KUON採取這樣的精神將日本各地收集而來的Boro布片，透過修補再修補重塑衣服的新生命。