時尚且慢 再愛衣一次

記者王鶯娟／台北報導
一場「再愛我一次」永續時尚秀發掘台灣設計能力深入民間，承辦「2018風格臺南ECOTOPIA永續時尚設計獎」的畢圖比未來品牌事務所負責人邱馨誼表示，整個活動以3R（Reuse、Recycle、Redesign）角度切入，希望喚起大家重新看待埋藏衣櫥深處的衣服、或是至親長輩留下的舊衣服，甚至是工廠的邊角布料，運用設計能力讓舊衣重新綻放光采，令人意想不到的是，最後收件作品除了來自服裝科系的學生，有一半設計力來自社會人士，而且改造完成度不俗，讓人驚豔台灣的設計力！
〈時尚綠觀點〉改變時尚 從T恤試試
「現代人實在衣服太多了！你不覺得嗎？」畢圖比未來品牌事務所負責人邱馨誼說，「根據美國abcNEWS提供的一項統計顯示，製造一件T恤從棉花生產、染整到織成布，就需要2646公升的水。」，這項驚人的數據，隨著快時尚快馬加鞭的生產速率，更不斷往上攀升……。
邱馨誼認為，大家都把改衣服想得太難了，其實只要有基本的針縫能力，就可以改造你手邊的舊衣，她最推薦從T恤改起，簡單的剪短，蓋屁股基本款馬上變成及腰的短時尚T，或是在T恤上有計畫的構思圖案加工，而普遍常見的拼接改造法，她提醒，改造時要注意異材質拼接的協調性、統一性，千萬不要又製造了另一個麻煩與對環境的破壞，最理想的作法就是，在美感與材質要達到一致性，大概就是一個完美的時尚重製。
面對現代社會的時尚過剩，若是致力成為永續時尚品牌的設計師，邱馨誼建議，徹底了解永續的概念與確立品牌的美感是很重要的思考，如何把友善環境的心意放入設計中，進而感動消費端，才是設計力的關鍵。
圖片提供／畢圖比未來品牌事務所
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這件作品徹底拆解了牛仔褲，把6件牛仔褲變成了意想不到的繭狀洋裝，從整個洋裝結構可以看到設計者在拆了牛仔褲之後，重新組合裁片，加上丹寧布料本身的特性，又讓這件洋裝看起來就像是新的一般。（設計者：吳冠翰）
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下身的條狀迷你裙則是取自深、淺各一牛仔圓裙重新裁片、組合而成，可說是從傳統到極時尚的創新版。（設計者：廖怡寧）
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（繪圖／顏寧儀）
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想不到吧！這件帶點波浪、漣漪效果的毛衣外套，是一條條運動裝的彈性羅紋布邊，利用點與點的縫合小巧思，就讓廢棄的布料有了時尚點，而羅紋布料的漣漪性，也適切展現了開襟外套的女性美。（設計者：林亮吟）
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乍看以為是裁掉袖子的「斜紋軟呢」外套，這有什麼好稀奇的阿！實際一探，外表像極斜紋軟呢的布料是一條一條製衣過程中剩下的廢布條，再利用手工編織、排列、繡縫而成，而且設計者採背心外套式設計，男女通搭，也是永續時尚的精神之一。（設計者：張亞詰）
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這件輕快可愛的編織洋裝，採用原住民經典的編織法，以橫、直、經、緯交錯法，將一條條T恤剪成的布條，利用配條、配色方式編成一件洋裝，而T恤編織的好處則是保留重組時尚布料的一致性，兼具洗滌方便的好處，原來大量棄而不用的T恤還可以走出時尚新生命。（設計者：黃俊傑）
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從親朋好友收集而來十幾件顏色不一的T恤，利用T恤質料剪開捲曲的特性，一條又一條的T恤布條會捲曲得像粗毛線，再將這些T恤條，利用手拉、勾、編織的方式結合，就變成了一件色塊毛衣，也改變了T恤的穿著季節，從夏天變成一件天氣冷時穿的毛衣。（設計者：李嘉泉）
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乍看十分龐克還帶著長流蘇的背心，散發著那麼一點法國天王設計師馬丁．馬吉拉或約翰．賈力安諾的強烈解構風格，探其組成元素也非常瘋狂，由各式各樣的鞋片，清理之後再依據結構組合成上衣，而自然落下的鬚邊，則是鞋帶，模特兒手上皮包為廢棄皮外套改造而成，整體營造出非常獨特的重組。（設計者：許濱賜）
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非常簡單又極富創意的改造設計，前面的削肩洋裝是西裝褲拆開的褲片縫合，後面再接合褲片做曳地裙襬，就成了一件既中性又不失女性線條，前短後長、別致的禮服。（設計者：林靜瑩）
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用簡單而清晰的改造概念，把一件衣服變成了另一種截然不同的風格，可說是簡單創造不簡單的改造典範。（設計者：林靜瑩）
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想像一件過時、寬大的阿嬤式外套，套在身上往後拉，整件外套頓時變成對折的兩等份掛在肩膀上，裁掉袖子，就變成了一件時髦的V領短外套。（設計者：廖怡寧）