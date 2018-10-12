時尚且慢 再愛衣一次

2018-10-12

記者王鶯娟／台北報導

一場「再愛我一次」永續時尚秀發掘台灣設計能力深入民間，承辦「2018風格臺南ECOTOPIA永續時尚設計獎」的畢圖比未來品牌事務所負責人邱馨誼表示，整個活動以3R（Reuse、Recycle、Redesign）角度切入，希望喚起大家重新看待埋藏衣櫥深處的衣服、或是至親長輩留下的舊衣服，甚至是工廠的邊角布料，運用設計能力讓舊衣重新綻放光采，令人意想不到的是，最後收件作品除了來自服裝科系的學生，有一半設計力來自社會人士，而且改造完成度不俗，讓人驚豔台灣的設計力！

〈時尚綠觀點〉改變時尚 從T恤試試

「現代人實在衣服太多了！你不覺得嗎？」畢圖比未來品牌事務所負責人邱馨誼說，「根據美國abcNEWS提供的一項統計顯示，製造一件T恤從棉花生產、染整到織成布，就需要2646公升的水。」，這項驚人的數據，隨著快時尚快馬加鞭的生產速率，更不斷往上攀升……。

邱馨誼認為，大家都把改衣服想得太難了，其實只要有基本的針縫能力，就可以改造你手邊的舊衣，她最推薦從T恤改起，簡單的剪短，蓋屁股基本款馬上變成及腰的短時尚T，或是在T恤上有計畫的構思圖案加工，而普遍常見的拼接改造法，她提醒，改造時要注意異材質拼接的協調性、統一性，千萬不要又製造了另一個麻煩與對環境的破壞，最理想的作法就是，在美感與材質要達到一致性，大概就是一個完美的時尚重製。

面對現代社會的時尚過剩，若是致力成為永續時尚品牌的設計師，邱馨誼建議，徹底了解永續的概念與確立品牌的美感是很重要的思考，如何把友善環境的心意放入設計中，進而感動消費端，才是設計力的關鍵。

圖片提供／畢圖比未來品牌事務所