2018-09-28

記者方惠宗／台北報導

不知不覺的，藍黑漸層色澤成了一款手錶的魅力所在，還有當中所富含的利他情操：透過與生俱來的超高「顏值」喚起公眾環保意識。

從停產的「型號116660」進化到「型號126660」，勞力士（Rolex）今年以性能更強的機芯與細膩的線條宣布全新Deepsea D-Blue上市。毫無意外，它的吸引力正如前代在2014年一問世就引起的「大排隊」；主要店家累積了上百筆候錶名單，「要等多久？」誰也說不準，確定的是「觀光客絕對買不到！」

藍黑漸層 致敬深海

一開始，這種勞力士稱為「D-Blue」的藍黑漸層色意在向「深海挑戰探險」（Deepsea Challenge）致敬：當時，勞力士與國家地理學會合作，支持電影製作人及探險家詹姆斯‧卡麥隆（James Cameron）駕駛「深海挑戰者號」潛水艇、人類首度的單人深潛至海洋最深處、約1.1萬米深的馬里亞納海溝（Mariana Trench），這種從亮藍漸變為深黑的色澤正如深海浩瀚與充滿奧秘，加上綠色「DEEPSEA」字樣，果然讓人迷戀。新款「126660」更針對錶耳及錶殼兩側重新設計，加大的蠔式錶帶配上新尺寸的摺疊蠔式保險釦，外型更加簡練，首度換上的新一代3235型機芯，令精準度、動力儲存、抗震防磁等都更上一層，瞬間炒夯市場熱度。

藍與黑 最佳錶情

令人玩味的是，今年不少限定款都以「藍與黑」彰顯錶與海的淵源，且腕錶「顏值」爆發，「秒殺」、「排隊」情形紛紛上演。

以宇舶（Hublot）來說，他們以來自義大利卡布里島的海蝕柱與海中洞穴「藍洞」（Blue Grotto）靈感打造全球首創的冰藍色陶瓷錶殼，推出經典融合系列卡布里計時碼錶，全球限量僅30只。當官方IG一釋出消息，此錶瞬間售罄。此外，寶珀（Blancpain）為今年國際海洋日所推出的第三款「心繫海洋」五十噚限量版腕錶，時尚的藍色由錶圈延展到錶盤，6時位置標有寶珀「心繫海洋」公益事業的標誌，承諾每售出一只腕錶，便捐贈出1,000歐元支持海洋保護事業。全球限量250只，店家透露，台灣好不容易「搶到」5只，「很難搶！」

海洋+運動 分秒必爭

「海洋+運動」幾乎是錶市必爭領域；錶款有了這兩項元素，通常能吸引超高人氣。

與英國慈善組織「魔鬼魚基金會」（Manta Trust）合作多年的寶齊萊（Carl F. Bucherer）推出柏拉維深潛腕錶（Patravi ScubaTec），錶背刻有兩條水中游弋的魔鬼魚圖案，再度喚醒海洋生態保護意識。IWC也以藍色設計限時發售的葡萄牙系列航海精英計時腕錶特別版，並以藍色橡膠錶帶，以及專門店發售的藍或灰色織帶，完美搭配這款運動型計時腕錶。

在Bell & Ross，先前以其標誌性的線條在潛水腕錶界引起轟動的BR03-92 Diver腕錶，如今再添新成員：BR03-92 Diver Blue，以象徵海洋的藍色為主色調，配備藍色錶盤、橡膠錶帶和錶圈鋁製嵌件，還透過塗有白色Super-LumiNova夜光材料的時標和黃色時針實現最佳易讀性，全新的顏色組合配以方形錶殼，賦予活力美感。TAG Heuer也為廣受好評的水類運動腕錶代表作Aquaracer系列做出最具現代感的創作：以黑色PVD塗層的鈦金屬打造錶殼，搭配碳纖維錶圈，耐用、堅固卻又無比輕巧，加上些許色調所注入的明彩，外型充滿都會感，兼具舒適、耐用和運動風格。

圖片提供／Bell & Ross、Blancpain、Bell & Ross、Carl F. Bucherer、Hublot、IWC、TAG Heuer、Rolex