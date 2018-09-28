記者方惠宗／台北報導
藍色讓人聯想天空和海洋，給人無邊無際的感覺。巧的是，今年記者納入願望清單的腕錶都以藍色出眾；不僅適合日常佩戴，亦富收藏深度。
獨家蔚藍 目不暇給
沛納海（Panerai）一口氣發布5款尺寸、材質和功能各有不同的Radiomir 1940 3 Days三日動力儲存腕錶，這組僅限專門店發售的腕錶皆為錶盤鍍上一片湛藍，漸層色調由藍到黑，有如陽光的折射、穿透海洋深處，充滿生命力。
沛納海這5款全新腕錶均配搭堅固剛勁、線條簡約的Radiomir 1940枕形錶殼，由AISI 316L精鋼或優雅紅金製作，色調與藍色錶盤配合得天衣無縫。錶盤透過細緻的緞面太陽放射飾紋，捕捉仿若大海千變萬化的深邃藍調；湛藍色澤深淺不一的，外圍染上較深的湛藍，映襯錶盤中央用色較淺的部分，並與時標形成對比，加強清晰易讀的效果。
特別的是，每只腕錶的錶底蓋宛如一幅工藝作品，藍寶石水晶玻璃錶底蓋經金屬化處理，塑造出渦紋效果，呼應海中浪濤，亦引人一探機芯面貌。同時，這些Radiomir 1940 3 Days腕錶均配備藍色短吻鱷錶帶，與錶盤色調相得益彰，米色縫線則呼應小時標示的夜光物料，並以優雅的藍色拋光桃木盒包裝。此外，每只作品均附供替換的藍色橡膠錶帶，錶徑42毫米型號則配備藍色布質錶帶。
圖片提供／Panerai
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Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio 42毫米三日動力儲存自動精鋼腕錶（PAM933），顯示時、分，並以9點鐘方位的小秒盤回歸報時本質，搭載的P.4000自動上鏈機芯由沛納海自主研製，具備雙向旋轉偏心式微型擺陀。313,000元。限量388只。
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Radiomir 1940 3 Days Acciaio 47毫米三日動力儲存自動精鋼腕錶（PAM932），是整個系列作品當中尺寸最大的錶款，精鋼錶殼尺寸直徑47毫米，為腕錶愛好者帶來手動上鏈的賞時逸趣，搭載同樣由沛納海自主研製的P.3000機芯，具備72小時動力儲存，設計經典簡約，以微拱藍寶石水晶鏡面保烘托簡潔純粹的錶盤。280,000 元。限量388只。
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透過錶背欣賞P.4002自動上鏈機芯。
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Radiomir 1940 3 Days GMT Power Reserve Automatic Acciaio 45毫米三日動力儲存兩地時間自動精鋼腕錶（PAM946），搭載以P.4000機芯為基礎研發的P.4002機芯，配備日期、兩地時間、24小時與動力儲存顯示，動力儲存顯示置於錶盤5點鐘方位。365,000元。限量388只。
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P.4001自動上鏈機芯，透過錶底可見圓形動力儲存顯示。
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adiomir 1940 3 Days GMT Automatic Acciaio 45毫米三日動力儲存兩地時間自動精鋼腕錶（PAM945），搭載以P.4000機芯為基礎研發的P.4001機芯，配備日期、兩地時間、24小時與動力儲存顯示，動力儲存顯示置於錶背。360,000元。限量388只。
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P.4000自動上鏈機芯，紅金錶款配備22K金擺陀。
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Radiomir 1940 3 Days Automatic Oro Rosso 45毫米三日動力儲存自動紅金腕錶（PAM934），顯示時、分，並以9點鐘方位的小秒盤回歸報時本質，搭載的P.4000自動上鏈機芯由沛納海自主研製，具備雙向旋轉偏心式微型擺陀。690,000元。限量188只。
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P.4000自動上鏈機芯，精鋼錶款配備鎢鋼微型擺陀。
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透過錶背欣賞P.3000手動上鏈機芯。