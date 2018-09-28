2018-09-28

記者方惠宗／台北報導

藍色讓人聯想天空和海洋，給人無邊無際的感覺。巧的是，今年記者納入願望清單的腕錶都以藍色出眾；不僅適合日常佩戴，亦富收藏深度。

獨家蔚藍 目不暇給

沛納海（Panerai）一口氣發布5款尺寸、材質和功能各有不同的Radiomir 1940 3 Days三日動力儲存腕錶，這組僅限專門店發售的腕錶皆為錶盤鍍上一片湛藍，漸層色調由藍到黑，有如陽光的折射、穿透海洋深處，充滿生命力。

沛納海這5款全新腕錶均配搭堅固剛勁、線條簡約的Radiomir 1940枕形錶殼，由AISI 316L精鋼或優雅紅金製作，色調與藍色錶盤配合得天衣無縫。錶盤透過細緻的緞面太陽放射飾紋，捕捉仿若大海千變萬化的深邃藍調；湛藍色澤深淺不一的，外圍染上較深的湛藍，映襯錶盤中央用色較淺的部分，並與時標形成對比，加強清晰易讀的效果。

特別的是，每只腕錶的錶底蓋宛如一幅工藝作品，藍寶石水晶玻璃錶底蓋經金屬化處理，塑造出渦紋效果，呼應海中浪濤，亦引人一探機芯面貌。同時，這些Radiomir 1940 3 Days腕錶均配備藍色短吻鱷錶帶，與錶盤色調相得益彰，米色縫線則呼應小時標示的夜光物料，並以優雅的藍色拋光桃木盒包裝。此外，每只作品均附供替換的藍色橡膠錶帶，錶徑42毫米型號則配備藍色布質錶帶。

圖片提供／Panerai