《18秋冬 巴黎高級訂製服 2. Giorgio Armani 》

2018-09-21

記者王瀅娟／台北報導

晚禮服之王

高級訂製服的起源是量身訂做，令人在白天也光采耀人的完美無瑕的合身服裝，工藝是其定義，但難以一眼就看出來。晚禮服更是想像力無限馳騁的領域。然而，在渴望感官刺激的年代，高級訂製服常被誤解為夢幻、浮誇、毫無意義的。Giorgio Armani Prive秋冬秀上座位留下設計師筆記寫著，「高級訂製服，曾經是，原創的奢華和完美，對年輕一代來說是教科書用語，如王室般的展演。」說明了兩代間對高級訂製服的認知差異，以及設計師Giorgio Armani要讓年輕一代看看什麼是高級訂製服的真義：用最高級的面料與作工，打造出最優雅的女性姿態。

方型肩線 荷葉裙襬

身為紅毯名人時尚的先驅，晚禮服是系列重點，但日裝也很精彩。以黑色與香檳金色為主軸，開場的條紋布拼接外套，精準的對花展現精湛的剪裁技藝，緞面燕尾服的對比色花朵捲邊裝飾領口，展現出優雅的想像力。後段加入的土耳其藍、紫紅色等鮮豔色彩，則是他的大膽嘗試。各式各樣的晚禮服令人目不暇給，香檳金與黑色拼接的不對稱斜肩禮服展現精湛的斜裁功力，盡顯女性身段，誇張的方形肩線依然帶來強勢感。同樣是薄紗，圓點網紗加上皮革裩邊，以荷葉邊層層堆疊出蛋糕裙般層次感；烏干紗滾上一圈圈緞帶，層層堆疊出晚禮服裙上綿延不絕的流動感。以水晶鑲出天鵝絨斗篷上的雙手交叉於胸前的圖案，令人會心一笑，原來設計師內心也很頑皮呢。

部分圖片提供／Giorgio Armani