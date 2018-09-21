《18秋冬 巴黎高級訂製服 4. Dior 》

2018-09-21

記者王瀅娟／台北報導

重返優雅

「能否在頌揚高級訂製服的傳統之餘，兼容批判性的解讀？」「可否在遵循法國時裝公會訂立的嚴苛標準，再打破世襲體制並建立新的秩序？」這是Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在設計秋冬高級訂製服時提出的疑問。她最後決定從品牌檔案庫中尋找靈感，聚焦高級訂製服的誕生過程，布置胚布製作的高級訂製服模型的秀場，就是她對高級訂製服工坊與工匠的致敬。

日裝價值 精準剪裁

Dior秋冬高級訂製服乍看日裝感強烈，但精準的剪裁才是高級訂製服的真實價值，這很難單從照片上發現。高級訂製服本該等同於顧客與一件特別的洋裝、大衣，套裝間的親密連結，唯有穿上它的顧客才能察覺。Maria可以做得很譁眾取寵，滿足現代人對圖像的喜愛，但她偏不，由此看來，是非常具有革命精神的。

鑽研檔案庫一直是非常棘手的選擇，需要巨大無比的意志，去吸收所有，然後馬上忘記，否則很容易陷入複製的陷阱。即使美學上控制得很好，也不見得能討媒體歡心，視覺上難以滿足觀眾。Maria用深深淺淺的裸色，透膚的面料和模特兒的皮膚色調相襯，展現服裝與人之間的密切關係。套裝與大衣以Bar Jacket為原型，加上繁茂的褶襉細節，或在袖子剪裁上做變化，讓所有女人們看起來都賞心悅目。

奇幻想像

Dior秋冬高級訂製服搭配的飾品採用源自Gobelins工坊的「Mille-Fleurs」織毯上的可愛小獸，以及始於十六世紀初的經典掛毯作品《婦人與獨角獸》中的神奇生物，猴子、兀鷹、鸚鵡、兔子、松樹和獨角獸出沒在繽紛多彩的花束和葉簇間，相當可愛。

貝雷帽飾

Dior秋冬高級訂製服再與英國帽飾設計大師Stephen Jones合作，重新詮釋前2季賣翻天的貝雷帽，以毛氈為原料，點綴精緻的真絲面紗，超長的柄為特色，讓頭型看起來像顆松果，洋溢俏皮感。

圖片提供／Dior