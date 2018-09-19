五星飯店＋美妝 下午茶甜蜜美麗

2018-09-19

〔記者凃盈如／台北報導〕五星飯店下午茶飄歐式浪漫！近來台北五星級飯店頂級下午茶，紛紛與香氛、妝品品牌合作，打造每一款讓人在溫煦的初秋，也無法抗拒的甜蜜！

台北文華東方酒店，近來跨界攜手法國傳奇香氛品牌diptyque，開啟摩登文青食尚旋風。於2010年登台的diptyque，足具藝術性，以香氛的各種形式詮釋生活美學，去年更推出以沙漏為概念的擴香精Le Sablier，展現香氣任時光恣意流逝美好，每一款香氣都猶如一首生活之詩。自即日起至10月14日，由酒店行政西點主廚Hin （任樂軒）於青隅推出「質粹香氛」下午茶饗宴。

寒舍艾麗酒店具有文藝氣息的The Terrace餐廳，即日起與來自英國的香氛品牌Miller Harris「都會秘境採食系列」（Forage）跨界合作，每日下午推出「藝遊秘境 感官午茶」，透過香氛與甜點，探索倫敦的綠意與自然，即日起至 9月30日，點選此系列下午茶雙人組合，每套贈送 Forage 限量3款2ml小香。

台北君悅酒店，今年則與雅詩蘭黛集團再度攜手合作，即日起至10月21日止，於二樓茶苑推出「粉紅閨密」雙人下午茶套餐，期間所得將捐贈20%予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會，享美食也做公益。活動期間享用此套餐，並依照標記規則上傳用餐照片至IG，有機會獲得價值5,800元的雅詩蘭黛集團粉紅絲帶專屬限量禮品。