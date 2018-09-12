乳霜，女人值得奢華一點 雅詩蘭黛ARMANI新品升級 蘭蔻嬌蘭推環保補充瓶

2018-09-12

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞質地潤澤的乳霜向來是秋冬保養的重頭戲，各家美妝品牌紛紛在此時發表全方位保養的頂級乳霜，其共通點少不了珍稀成分、舒適的質地香味使用感，以及展現精品工藝的瓶身設計；此外，融入永續環保的理念，也將是頂級保養持續訴求的重點。

雅詩蘭黛夫人認為「每個女人都值得享受一點奢華」，於1956年推出世界上第一瓶奢華頂級乳霜，迅速風靡保養市場。雅詩蘭黛今年針對既有的「白金級黑鑽松露雙效奇蹟霜」再升級，推出全新「白金級黑鑽松露雙效豐潤奇蹟霜」，除了採用珍稀的「黑鑽松露」外，並添加白金系列中經典成份「24k奈米懸浮金」與 「南海珍珠微粒」，絲綢般柔順豐潤的質地是特別針對亞洲肌膚設計。

GIORGIO ARMANI新升級「黑曜岩新生奇蹟乳霜─經典版」，添加萃取自重生密蘿蘭的「奇蹟賦活萃取」，並結合黑曜岩精萃及新添加的天然風蝶木精萃，另外融入頂級蜜桃核仁油，給予親膚的長效滋潤。雪融霜般的質地，接觸到肌膚後轉換成精油質地，使肌膚滋潤透亮，搭配桂花氣息，十分療癒。

1965年，蘭蔻推出「CRÈME ABSOLUE絕對完美乳霜」，並從乳霜延伸出「ABSOLUE絕對完美系列」，風靡名媛貴婦圈。今年，蘭蔻首次在「絕對完美黃金玫瑰修護乳霜」為首的系列產品中結合三種玫瑰能量，「普羅旺斯千葉玫瑰」、「大馬士革晨露玫瑰」與「黑鑽玫瑰」打造的獨家配方作為主成分，搭配維生素複方，柔滑的玫瑰乳霜質感，輕推開來轉化為輕盈的玫瑰精萃油質地。此外，金色乳霜瓶於使用後無需丟棄，只需選購可重複填入的補充瓶乳霜。

法國嬌蘭從黑蘭花中萃取獨家專利抗老科技，2年前推出定價不斐的「黑蘭鑽極萃乳霜」，驗證了台灣高端市場的驚人消費力。珍貴的乳霜值得擁有一個同樣珍貴的外盒，能長久保存，今年這款頂級黑蘭鑽乳霜換上了全新的陶瓷包裝，由傳承五代、擁有150年法式工藝技術的柏圖（Bernardaud）打造充滿藝術感的黑色琺瑯瓷盒，同時，推出可填充瓶的乳霜，實踐永續環保的概念。