天梭挺亞運 加油中華隊─擔任賽事官方計時 發動愛的時刻為偏鄉學校募球具

2018-08-16

〔記者林欣若／台北報導〕2018亞運8月18日將在印尼首都雅加達開幕，這次台灣總共有585位選手出賽，瑞士鐘錶品牌天梭（TISSOT）今年擔任亞運官方計時，全球總裁François Thiébaud親臨台灣，與即將出發雅加達的中華隊棒球選手王玉譜、申皓瑋、林承飛、詹子賢一同啟動亞運計時倒數儀式。

天梭同步發起「愛的時刻」集氣回饋活動，消費者只要上傳與中華隊加油文字的合照至FB或IG（設定公開）並且標註#TISSOTCARES，每集滿1,000張，天梭表即捐贈一所偏鄉小學體育相關設備，苗栗大同國小籃球校隊的隊服便是由此集氣回饋而來，熱愛運動的名模王麗雅帶領著苗栗大同國小男女籃球隊出場，由全球總裁François Thiébaud親自捐贈球具，勉勵小選手們能往更高層級的賽事邁進。

François Thiébaud表示：「天梭與全世界的體育迷一樣對運動有著十足的熱情，一年365天其中有329天都可看見天梭擔任官方計時的國際性賽事在世界各地舉行，今年能夠持續以官方指定計時品牌的身分為亞洲運動會繼續服務，我們感到非常榮幸。」他贈予中華代表隊天梭Chrono XL韻馳系列2018亞運特別版，並且在錶緣貼心的雷射雕刻上每一位選手的名字，祝福他們在亞運賽場上有亮眼表現。