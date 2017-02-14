天梭寶環輕巧抗磁 錶襯高規格
2017-02-14
〔記者林欣若／台北報導〕天梭（Tissot）的Ballade寶環系列全新升級，推出質地輕盈、抗磁性的矽游絲腕錶，搭載80小時動力儲存、天文台認證機芯，錶圈更有巴黎釘紋裝飾，每一處細節都以精品手錶高規格打造，但價格親民，天梭希望藉由此系列再度彰顯「金質銀價」的品牌精神。
寶環系列在西洋情人節前夕發表，名模陸明君和張瀚元特地出席，張瀚元毫不避諱媽媽是最佳情人，情人節這天他已經訂好餐廳要和媽媽一起度過，已婚的陸明君則甜蜜表示：「婚後的每一天都是情人節。」她說老公原本不是浪漫貼心型，在她的調教下已經進步很多，非常期待老公情人節當天的表現，同時透露，她通常只買錶送家人，送給爸爸的第一支錶就是天梭，自己的錶則期待老公送上。
全新Ballade寶環系列矽游絲COSC腕錶搭載獲得瑞士天文台認證的Powermatic 80自動上鍊機芯，矽游絲不受磁場影響，大幅降低受磁機率，同時擁有溫度穩定性，不會因高低溫差而影響走時，抗腐蝕、耐磨損的特性也能讓游絲更耐用，使用壽命更長。
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