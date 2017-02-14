| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道又有事故！國1南下湖口段聯結車翻覆傳死傷
 首頁 > 消費

天梭寶環輕巧抗磁 錶襯高規格

2017-02-14

〔記者林欣若／台北報導〕天梭（Tissot）的Ballade寶環系列全新升級，推出質地輕盈、抗磁性的矽游絲腕錶，搭載80小時動力儲存、天文台認證機芯，錶圈更有巴黎釘紋裝飾，每一處細節都以精品手錶高規格打造，但價格親民，天梭希望藉由此系列再度彰顯「金質銀價」的品牌精神。

寶環系列在西洋情人節前夕發表，名模陸明君和張瀚元特地出席，張瀚元毫不避諱媽媽是最佳情人，情人節這天他已經訂好餐廳要和媽媽一起度過，已婚的陸明君則甜蜜表示：「婚後的每一天都是情人節。」她說老公原本不是浪漫貼心型，在她的調教下已經進步很多，非常期待老公情人節當天的表現，同時透露，她通常只買錶送家人，送給爸爸的第一支錶就是天梭，自己的錶則期待老公送上。

全新Ballade寶環系列矽游絲COSC腕錶搭載獲得瑞士天文台認證的Powermatic 80自動上鍊機芯，矽游絲不受磁場影響，大幅降低受磁機率，同時擁有溫度穩定性，不會因高低溫差而影響走時，抗腐蝕、耐磨損的特性也能讓游絲更耐用，使用壽命更長。

廣告
  • 張瀚元，陸明君戴上寶環系列最新錶款，兩人都期待情人節。 （記者王文麟攝）

    張瀚元，陸明君戴上寶環系列最新錶款，兩人都期待情人節。 （記者王文麟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Tissot 天梭 天梭表
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：天梭寶環輕巧抗磁 錶襯高規格


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.