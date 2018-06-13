adidas航太科技 給跑者最強支撐

2018-06-13

〔記者林欣若／台北報導〕adidas以NASA航太科技為靈感，以「搭載火箭科技的創新跑鞋」為概念，研發推出全新鞋款SOLARBOOST，結合革命性的鞋面TFP獨特纖維強化支撐科技，提供跑者強韌的支撐與高度的穩定性，實現跑者健步如飛的終極願望。

航太工業具備高度精密，力求每個零件皆是分毫不差，以此為概念，adidas重新構思鞋身每個元件的功能，SOLARBOOST在足部中段以TFP獨特纖維強化支撐科技，運用ARAMIS動態測量技術，了解跑步時足部運動肌群的變化，透過數據化智慧分析，精密計算縫合鞋面的密度與角度，打造強韌支撐結構，讓跑者在跑步過程中，感受到精準的防護與舒適的包覆性，延續adidas的環保理念，TFP獨特纖維強化支撐科技的鞋面，也採用由海洋塑膠廢料製成的Parley輕量紗線製成。

SOLARBOOST更搭載全新輕量中足穩定系統，左右對稱的設計，大幅提升足部落地時的穩定性，結合adidas招牌BOOST中底，以腳底回彈的能量轉化為推進力，搭配高耐磨性的Continental馬牌輪胎大底，提升抓地力和穩定性。

除了為專業長跑跑者打造的SOLARBOOST，因應不同跑者類型，adidas另推出為中階跑者鍛鍊需求打造的SOLAR GLIDE，及為初階跑者打造的SOLAR DRIVE兩種款式，也特別為低足弓跑者推出ST穩定型版本，加大足內側穩定片，提升支撐力道，帶給低足弓跑者更完善的穩定效果。