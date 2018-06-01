《一式定時尚︰天馬行空襯衫無極限VICTORIA／TOMAS》

2018-06-01

記者林欣若／台北報導

VICTORIA/TOMAS 2018春夏系列以棉製格紋設計為主軸，利用布料的垂墜特質，各種交錯的纏繞，帶著些許性感與極大趣味性的抽皺、挖空設計，「這是一個好女孩愛上一個壞男孩的故事」，創辦人之一Victoria Feldman如此表示，因此在這個系列中可看到許多解構、對比、拼接元素，將原本不相干的細節組成和諧美感，成為這次系列主要的設計表現，每件衣服透過不同的設計主題，反而成為了另類的一致，例如以條紋點綴格紋，形成錯亂又和諧的視覺感；解構後的襯衫加入抽繩設計，正裝和運動風格兼備；或是硬挺的襯衫領搭配玩趣的挖空，腰線下移的設計結合著模特走動時搖動的裙襬，反而更能展現女性纖柔的體態之美。

剛柔並濟 VICTORIA／TOMAS

「我們的設計不會過於男性化，也不至於太纖細，而是像一束捧花在中結合著不同品種的花朵，在兩者之間取得一個微妙平衡。」Victoria Feldman如此定義她和老公Tomas Berzins共同創立的服裝品牌VICTORIA/TOMAS，以男裝為基礎輪廓，修剪潤飾成的風格女裝，在知性優雅中增添了帥氣和剛毅，品牌在2012年成立以來，便以完美的陰陽調和、剛柔並濟風格受到矚目。

圖片提供／CHENCHUN