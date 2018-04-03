百億卡地亞 首度親民零距離 15日登場 22日免費入場 精湛頂級珠寶 展現工藝美學

2018-04-03

〔記者王瀅娟／台北報導〕卡地亞Resonances de Cartier頂級珠寶展即將於4月15日登場，為期8天，引進逾450件、總值超過100億元頂級珠寶與腕錶來台，包括20件全球首度曝光的Resonances頂級珠寶新作與卡地亞古董珍藏系列作品。最特別的是，以往僅限受邀貴賓參觀的珠寶展，這次於展覽最後一天（4月22日）下午將開放18歲以上民眾免費入場，詳情請注意卡地亞台灣臉書平台相關公告。

「Resonances」原意為綿長的餘韻、持續的脈動而產生的回音，卡地亞以頂級寶石、大膽創意與精湛工藝，讓珠寶作品呈現餘韻不絕的漣漪美感。話題作品Lofoi項鍊以祖母綠型祖母綠與鑽石為主角，玫瑰式切割鑽石與圓鑽穿插鑲嵌，搭配出漸層流動的光芒韻律，最終以鳶型切割鑽石結尾，呈現瀑布層層向下流動的美感。Murmure紅碧璽項鍊共鑲嵌129.06克拉紅碧璽，最重的一顆達40.33克拉，鏤空葉片上鑲嵌鑽石，隱約露出底下塗上黑漆的葉片，令作品更具光影層次，隱有微風吹拂過的微顫感。

著名的Tutti Frutti系列注入新時代的詮釋，Sambhal項鍊別出心裁地以「彼得潘圓領（Peter Pan Collar）」造型鑲嵌雕刻紅寶石、藍寶石與祖母綠葉片與果實，呈現大自然繁花盛開的美景，Kankai手鐲則以Tutti Frutti少見的立體造型鑲嵌貴重寶石而成，結合傳統與現代。招牌的美洲豹系列亦有新作，栩栩如生的美洲豹環抱守護27.43克拉紅碧璽，從不同角度觀看，或俯臥沉思，或回眸微笑，面容竟然不同，且美洲豹可從戒指取下轉換為胸針，令人佩服卡地亞果然有一套。

以黑色和灰色玻利瓦爾木細工鑲嵌的棋盒則是此次展覽的驚喜玩物，鑲嵌青金石與白色大理石為棋盤，搭配純銀度鈀鑲青金石、白色大理石與陶瓷動物像棋子，高貴典雅。