美洲豹新鏡界 卡地亞精湛工藝

2018-02-10

〔記者方惠宗／台北報導〕放眼新「鏡」界，高端精品卡地亞（Cartier）發布2018春夏眼鏡系列，這家法國珠寶商及高級製錶商的標誌性象徵、包括「飛機鉚釘」和「美洲豹」在精湛工藝和高雅設計的一貫傳統下，透過珠寶製作技藝令眼鏡成了充滿鮮明格調的藝術之作。

卡地亞新款Panthère美洲豹眼鏡體現了純粹的風格和考究的設計，其中，標誌性的美洲豹豹頭裝飾透過珠寶工藝製作更具時尚氣息，這一標誌性的象徵最初出現在卡地亞的經典珠寶中，此時更是對其創造者、卡地亞品牌史上的最重要的珠寶設計師貞‧杜桑（Jeanne Toussaint，1887～1976）的致敬。該眼鏡系列的鏡框以鍍金、鉑金和鍍釕飾面材質製成，或是金屬與醋酸纖維的巧妙搭配，輕盈多變。

專為男士而造的Santos眼鏡系列以螺絲裝飾細節令人聯想飛機鉚釘；經典的Santos腕錶正是從中汲取靈感。螺絲裝飾令本系列眼鏡更顯清新輪廓、散發經典韻味；精美的材質、輕盈的結構和前衛的外形皆突顯作品系列的鮮明格調，並將風格、外形、功能融合，加以創新演繹。此外，本季系列也推出多種易於穿搭的款式，如金屬與皮革、琺瑯裝飾、色彩對比和分層結構的獨特結合，體現優雅、精美而時尚的工藝精神。