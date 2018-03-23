《老爹鞋鹹魚翻身》1

記者王瀅娟／台北報導
Gigi Hadid、Bella Hadid、Kendall Jenner、Hailey Baldwin等炙手可熱的年輕超模，最近都酷愛穿人稱老爹鞋（Dad Shoes）的運動鞋上街，互為閨密又是網路社群紅人的她們，這一「步」讓看起來又笨重又老摳摳的運動鞋鹹魚翻生，成為潮得不得了的象徵。
這股老爹鞋風潮緣起於Balenciaga在去年秋冬推出Triple S運動鞋，在男裝秀上發表時一片嘩然，看起來就像爸爸年代穿的運動鞋，而且鞋底還刻意仿舊刷髒，看起來活像二手貨的「醜鞋」，究竟有誰會買單？沒想到還真有不少顧客欣賞，賣到全球大缺貨，連當紅韓星GD想買都只能乖乖付全額訂金排Waiting List，熱賣程度連品牌都始料未及，只能說創意總監Demna Gvasalia正拿到一手順風好牌，做什麼就賣什麼。
光是台灣，去年9月未上市前就已經收到超過100雙的訂金，Waiting List更一度排到800雙，店上一到貨就被下訂顧客取光，想買？只能全額付清下訂，乖乖排隊。而越得不到越想要是人的天性，加上明星網紅深知此鞋得來不易，一收到鞋便在自己的社群網站狂Po穿搭照炫耀，越發激發人們想要一雙的慾望，Waiting List始終維持數百人的長度。
你不懂他的明白
Demna挑戰主流審美觀
雖然大家都不太了解為何顧客們會愛一雙和現今主流審美觀如此違和的鞋履，但Demna可是很明白他為何想設計這雙鞋。
Triple S最早出現是為了搭配正裝，讓正裝不再拘謹，吸引更多年輕人把正裝加入他們的衣櫥。Demna特別選了爸爸年代的運動鞋，並不是為了復古，而是挑戰主流審美觀，或許就是這種「不同」，吸引了一批想要與眾不同的顧客，逐漸將周邊的人也捲進來，形成了Triple S的流行漩渦。
Triple S雖然出現在男裝秀上，但熱愛此鞋的女生也不在少數，超模Bella Hadid、Hailey Baldwin、歐陽妮妮等都愛穿著Triple S趴趴走，昆凌也已經下訂準備加入粉絲行列。
部分圖片提供／Balenciaga