開架彩妝水嫩金屬 唇情誘人

2018-03-10

〔記者邱巧貞／台北報導〕瀏覽3月的開架化妝品市場，又是各款唇膏競出超精采。南韓彩妝品牌CLIO珂莉奧找來「Krystal」鄭秀晶擔任代言人，強打新品「高跟鞋緞面潤澤唇膏」採用按壓式開蓋，緞面霧光的飽滿唇色，一推出即在南韓引起熱烈討論。

日系彩妝品牌Majolica Majorca戀愛魔鏡本月起由有「小宮崎葵」之稱的女星二階堂富美擔任代言，主打新品「輕輕親吻輕唇膏」以輕透明亮的色彩為主調，採用輕盈的透明基底，添加乳木果油、月見草油、玻尿酸鈉、甘油、矽酸等成分，標榜妝效水潤自然。

KOSÉ旗下VISEE去年推出「光漾果凍夾心唇膏」，以透明層夾帶色彩的雙層結構，引起話題，當初在屈臣氏獨家販售，鋪貨隔周即賣到缺貨，緊急向日本追貨。本月，這款熱銷唇膏推出珠光升級版，透明果凍層中添加大量透亮珠光，綻放自然的漸層感。

媚比琳及巴黎萊雅則主打金屬色澤的唇膏。媚比琳「極綻色金屬霧光唇膏」，質地細膩金屬光澤、絲絨霧面，一支可同時金屬唇、頰、眼、修容、打亮等多用途，一次推出銅土、玫瑰、紫莓、人魚粉等8款霧面金屬色。巴黎萊雅「金屬星燦唇膏限量版」，除了開架缺貨王「24K金屬星燦唇膏」外，新加入全新「琉璃粉」、「綠曜黑」、「太空銀」3款新色，同樣標榜可疊搽妝效、恣意混搭，可作為眼彩、打亮頰彩等。

圖片提供：CLIO 、法倈麗、KOSÉ、媚比琳、巴黎萊雅