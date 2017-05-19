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半霧唇妝 點綴絕美婚紗

2017-05-19

〔記者邱巧貞／台北報導〕南韓人氣部落客亦是當紅的彩妝師PONY，日前在Instagram閃電宣布本月完成終身大事，絕美婚紗照吸引來自世界各地超過30萬粉絲按讚留言，她的婚紗照妝容也受到粉絲熱議，而PONY所使用產品正是她的個人品牌PONY EFFECT 。其中，她雙唇所搽的#SIESTA TIME的深豆沙吃土色調，正是本月剛推出的「PONY EFFECT 超閃耀水凝唇膏SPF14」，打造出時下最夯的半霧唇妝感。

「PONY EFFECT超閃耀水凝唇膏SPF14」具有SPF14防曬係數，上妝的同時保護唇部肌膚，降低紫外線造成的曬傷及老化現象；使用獨家顯色技術，創造飽和鮮明色彩；添加獨家高保濕精油因子，如唇膜般地滋潤包覆雙唇，共精選10色。

圖片提供：PONY EFFECT

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  • PONY婚紗照美唇裸妝使用色為#SIESTA TIME。 （記者邱巧貞翻拍PONYInstagram）

    PONY婚紗照美唇裸妝使用色為#SIESTA TIME。 （記者邱巧貞翻拍PONYInstagram）

  • PONY EFFECT 超閃耀水凝唇膏SPF14，790元。

    PONY EFFECT 超閃耀水凝唇膏SPF14，790元。

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相關關鍵字： PONY EFFECT 半霧唇妝 唇膏 彩妝
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2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
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