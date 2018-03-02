中華電信鬧元宵 贊助燈會20年

2018-03-02

〔記者凃盈如／台北報導〕2018年台灣燈會將於今（2）日至3月11日於嘉義縣府前串聯太子大道到故宮南院盛大展開，中華電信連續20年贊助台灣燈會主燈，今年作品命名為「忠義天成」，造型以原住民孩童及忠心相伴的台灣犬佇立於阿里山的雲海山巔。中華電信也針對全台12場燈會，現場擴充網路設備並由工程人員全程監控，確保行動通話、上網順暢。中華電信行動網路為全台涵蓋最廣、基地台數量領先，以4G最大頻寬提供最多客戶使用行動網路，春遊上傳拍照、打卡分享都確保順暢。特別的是，為提供現場賞燈民眾方便的消費模式，Hami Wallet行動支付進駐台灣燈會，打造無現金市集，推出多樣優惠活動，讓民眾一機在手逛市集，好禮拿不完。

本次中華電信在嘉義燈會無現金市集，精心打造歐風小木屋，提供民眾免費更換sim卡服務，販售來到嘉義不可錯過的在地名產美食，如咔啦脆蝦、阿里山茶、蛋捲型肉乾、精品咖啡等，在木屋商店使用Hami Wallet結帳即享95折，全區以Hami Wallet消費一次就能到中華電信服務台兌換狗年提燈、消費3次送歡樂點1,500點，並可直接使用點數兌換現場伴手禮。Hami Wallet也與無人機區的各式新型販賣機合作，如引進生啤酒機、迷你卡拉OK亭，透過藍牙或感應支付免去傳統投幣換零錢的麻煩，讓民眾盡情暢飲、K歌。Hami Wallet同時推出iOS版，可提供藍牙支付、Pi掃碼支付，及歡樂點功能， 用戶自即日起至3月31日止，只要新綁定Mastercard信用卡，並以新綁定之信用卡或票證聯名卡，進行任一筆不限金額感應消費或是電子票證自動加值成功，就可享有星巴克大杯那堤一杯，送完為止。此外，在3月11日前，打開Hami Wallet完成「送紅包」活動，還能參加抽獎，最高可獲得歡樂點16,888點。

圖片提供：中華電信