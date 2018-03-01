乾式熟成牛肉PK日本飛驒牛

2018-03-01

〔記者凃盈如／台北報導〕春暖花開的此際，食慾蠢蠢欲動！台北美福大飯店迎接新上任的西餐廳總主廚Massimo Picci，來自義大利佛羅倫斯，自小受經營飯店的父親影響，踏入餐飲業，他以傳遞道地義大利料理做為廚藝生涯使命，打造出多款精湛的義大利菜，即日起於GMT義法餐廳即可品嚐到由Massimo設計的「托斯卡尼風味餐」，套餐每位2,800元+10%，包含前菜、湯品、主食及甜點，雖名為托斯卡尼，但主廚網羅義大利由北到南的精選菜色，讓人在台灣也能吃遍義大利。套餐之外亦可點選主廚推薦菜色，單點580元起，餐廳更同步擺設「乾式熟成牛肉」展示櫃，供消費者近距離挑選肉品，品嚐乾式熟成牛專屬的美味。即日起至3月29日，每週一至週四的午晚餐及週日晚餐，點購乾式熟成牛的消費者還可享免費升等套餐優惠（原價980元），每份1,680元+10%起。

至於去年底重新亮麗開幕的國賓飯店「億萬級牛排館」A CUT，創下「首月客滿」的紀錄，為讓眾多癡迷牛排的饕客，能更認識頂級肉品，已販售4種日本頂級牛肉的A CUT，將限時推廣「日本和牛飛驒牛紐約客」，並推出史上第一次大手筆「請客」，即日起至3月10日，於晚餐時段點澳洲MAYURA和牛套餐（兩人份），A CUT即免費招待1客「日本和牛飛驒牛紐約客」（100G），每日限量10份，送完為止。 此外，由台畜與一群無肉不歡的年輕饕客規劃成立的RÒU by T-HAM，鎖定重視生活品質的客群，吸引許多對於國內外好肉、肉類知識、中西式肉品有高度興趣的消費者，堪稱「肉的選物店」。近來品牌首度合法引進夢幻逸品「36個月西班牙伊比利生火腿後腿肉」，並將於3月3日舉辦「RÒU火腿教室與西班牙酒的品嚐會」，將來自西班牙的好滋味介紹給大家，讓人一次享盡「世界三大發酵美食」，現場由專業侍肉師講解、指導，也讓消費者動手切出自己的生火腿，並精心搭酒，讓人留下讓人難忘的美食體驗，單人1,800元。