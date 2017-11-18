日本和牛這樣吃 烹調手法各有所好

日本和牛油花分布均勻且品質極高，因此它的口感吃來比一般肉品更加軟嫩。（記者沈昱嘉攝）

2017-11-18 07:30

〔記者簡亭宇／綜合報導〕睽違多年，台灣在今年9/18正式開放日本和牛進口，各家餐廳紛紛推出鍋物、燒烤、牛排或鐵板燒等和牛料理，不同的料理方式能吃出和牛不同的鮮滋味，你也準備好大快朵頤了嗎？

專家指出，鍋物與燒烤比較能吃到和牛肉片入口即化的感覺，而牛排能吃到完整肉塊的口感與肉香，鐵板燒則多了一份油脂焦香。品嚐之前，不妨先考量自己喜歡的烹調方式，選擇適合自己口味的餐點，才不枉費這一頓和牛饗宴。

不過，你可能有疑惑，為什麼日本和牛的售價這麼昂貴？首先必須釐清的是，「日本和牛」是一種「血統證明」，並非在日本飼養的牛隻就能稱為日本和牛；而擁有日本和牛血統的牛隻，品種可分為黑毛和種、褐毛和種、日本短角種及無角和種。

另外，即便飼養有和牛血統的牛隻，也要經過嚴格的等級評鑑標準才能販售。等級判定主要有兩個指標，一是步留率等級、另一是肉質等級。所謂步留率等級，是以1頭牛能產生多少肉量做為基準，產量多為A、標準量為B、比標準量少為C；而肉質等級則是以油花、色澤、肉質緊緻度、脂肪色澤與品質做為評鑑，一共分為1～5個等級，以此類推，在等級評鑑中拿到A5等級的肉為最高等級、售價也最貴。

在如此嚴格的血統要求與品質認證情況下，縱使吃一餐要價不菲，卻仍讓饕客趨之若鶩，搶著體驗日本和牛的魅力！

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