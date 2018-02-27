吃貨好忙邊吃邊拍 小廚師奇遇記

2018-02-27

〔記者凃盈如／台北報導〕晶華酒店自3月1日起至5月31日止，邀請「世界上最小的廚師—Le Petit Chef」客座3個月，推出「小廚師奇遇記」。這位「小廚師」，是出自比利時科技公司Skull Mapping與Sense Media跨界創作的成果，透過3D裸視特效影片、精密投影技術，搭配主廚料理，在地下二樓麗晶精品的Taste Lab呈現獨特的視覺與味蕾饗宴，讓用餐過程，隨著主人翁小廚師，進入奇幻的廚藝世界，每一段動畫短片，都輕鬆逗趣，或者幽默有張力，讓人隨著小廚師張羅食材的各種方式，進入烹飪的驚奇世界，而每一段小影片結束，就是該餐點的上菜時刻，餐盤一上桌，與投影完美結合，讓聲光影像帶領饕客進入綺麗的味覺體驗，建議消費者一定要把手機電力充飽、留充足的記憶體，才能夠拍得過癮。

體驗小廚師奇遇記，在進入全黑幕的用餐空間並坐定後，身高5公分的小主廚就會爬上餐桌，在桌面、餐盤示範料理，有時他在大海裡與章魚搏鬥，有時劃開香草莢、取出香草籽、搖一勺砂糖揮灑到米布丁裡…，奇幻的敘事與情節中，更融入著東西方文化元素，譬如中東風情的音樂變出一隻駱駝、或者帶有東方神秘色彩的旋律，隨著小廚師倒入米之後，就幻化為一條吞雲吐霧的龍，在在讓人備感驚喜。午餐4道菜、晚餐6道菜，體驗時間約2小時，晚餐菜色包含「香煎鴨肝可麗餅」、「馬賽海鮮湯」、「爐烤龍蝦」、「嫩煎牛排」，甜點則為「米布丁」、「香草冰淇淋」，每套3,800元+10%元，午餐則為4道，每套2,800元+10%。每個餐期限定12人，可加價搭配紅白酒或香檳茶。