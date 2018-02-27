芳心之旅 綻放女性自由靈魂

2018-02-27

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞在台灣及日本都名列暢銷香水的Chloé「同名女性淡香精」，去年才熱鬧歡慶全球上市10週年，今年一開春，Chloé即推出全新香氛系列─「Nomad芳心之旅女性淡香精」。

「Nomad」蘊含游牧之意，Chloé欲描繪現代女性追求自由、逃離傳統教義，內心永不停歇的精采之旅，其實也擷取自品牌創辦人Gaby Aghion的自身經歷，身為埃及裔法國人的她，在各國之間穿梭，追尋不同的精采花火及創作靈感。

玫瑰是先前Chloé同名系列香水中最重要的靈魂。全新的「芳心之旅女性淡香精」不同於以往強調粉嫩花香的女性氣息，邀請到全新調香師Quentin Bisch首度合作，採用極具個性的花香柑苔調去揣摩現代女性自由奔放的態度，前調使用了布拉斯李，中調為明亮小蒼蘭，最後以橡木苔作為香味的尾端。

全新香氛瓶身以Chloé近幾年街拍常勝軍的茱兒包（Drew Bag）為靈感設計，瓶身取其包款的圓弧底部，呼應旅行時的輕便輪廓，也與Chloé往年以服裝元素雪紡百褶技法「Fortuny pleat」的方形香水瓶身有極大差別；瓶蓋部分則以金屬色澤呼應茱兒包的金屬鏈帶設計，並繫上了極具嬉皮風格的皮革項圈，不同於過去柔美的緞帶，整體色系也呼應Chloé經典的胭紅粉。