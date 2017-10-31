Chloé10周年紀念版 極緻女性淡香精

2017-10-31

〔記者邱巧貞／台北報導〕Chloé2008年推出「Chloé 同名女性淡香精」迅速風靡全球，尤其深受亞洲女性喜愛，多年來，在台灣及日本的銷售量還遠勝於法國本地，且在台每年都有達上萬瓶的銷量。

「Chloé 同名女性淡香精」以香水常見的玫瑰為基底，但經由調香師Michel Almairac及Amandine Marie巧思創意，將經典的玫瑰香味，透過搭配不同的玫瑰花材轉化成光采活躍的香氣。

今年適逢Chloé最經典熱賣同名女性淡香精發表10周年，Chloé隆重推出10周年紀念版「極緻女性淡香精」，再度邀請調香師Michel Almairac 再續前緣。Michel Almairac 於原先的蜜香玫瑰上，添加產自格拉斯的千葉玫瑰精粹，讓香氛更為馥郁；香草精粹讓玫瑰花層層展開；廣藿香則巧妙畫龍點睛，讓女性化的香氛帶有一點個性。

延續過去幾款Chloé的香氛瓶身，復古幾何的羅馬柱造型玻璃瓶，搭配Chloé時尚的雪紡百褶技法「Fortuny pleat」，而以金絲編織而成的織帶，由工藝師親手繫於瓶口，完美呈現法式精緻工藝精神。外包裝紙採用高貴的裸色玫瑰外盒，印上立體浮雕的金色LOGO，象徵Chloé香氛10年有成。