《小珠寶小經典︰De Beers》

2018-02-09

記者王瀅娟／台北報導

小夢想的初端

求婚戒是許多人一生中第一個貴重珠寶，也是許多有情人的夢想，然而領22K的年輕人要買1克拉實在是太遙遠，怎麼辦呢？

De Beers感應到了年輕人的心聲，推出My First De Beers系列，將3款經典求婚戒：DB Classic、 Aura與Infinity，以0.2克拉的鑽石為主角重新設計出最合適比例，10萬元以下的價格讓年輕人也買得起，名符其實地擁有第一只De Beers。

My First De Beers系列精準微縮經典款設計：DB Classic經典的V型鑲嵌宛如邱比特的羽翼，令人想到祂與賽姬克服一切障礙的愛情；De Beers Aura繞著中央主鑽微型鑲嵌一圈小鑽，就像環繞著新人的幸福光圈；De Beers Infinity交疊環繞的線條在手指上畫出無限符號，於主鑽交會，正如愛的永恆與無限可能。女孩也可以買給自己，作為辛勤努力的獎賞，或是自我對愛情的許諾，期待有一就有二，無三不成禮。

圖片提供／De Beers

  • My First De Beers系列，左起My First De Beers Aura 90,000元起，My First De Beers Infinity 93,000元起，My First DB Classic定情戒68,000元起。

    My First De Beers系列，左起My First De Beers Aura 90,000元起，My First De Beers Infinity 93,000元起，My First DB Classic定情戒68,000元起。

  • De Beers推出以0.2克拉為主鑽的My First De Beers系列，模特兒佩戴My First De Beers Aura款。

    De Beers推出以0.2克拉為主鑽的My First De Beers系列，模特兒佩戴My First De Beers Aura款。

  • DB Classic是De Beers最經典的定情戒。

    DB Classic是De Beers最經典的定情戒。

  • De Beers Infinity交疊環繞的線條戴在手上相當有存在感。

    De Beers Infinity交疊環繞的線條戴在手上相當有存在感。

  • De Beers Infinity玫瑰金定情戒與玫瑰金鑲鑽戒指在指間畫出無盡綿延的無限符號。

    De Beers Infinity玫瑰金定情戒與玫瑰金鑲鑽戒指在指間畫出無盡綿延的無限符號。