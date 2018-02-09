《小珠寶小經典︰De Beers》

2018-02-09

記者王瀅娟／台北報導

小夢想的初端

求婚戒是許多人一生中第一個貴重珠寶，也是許多有情人的夢想，然而領22K的年輕人要買1克拉實在是太遙遠，怎麼辦呢？

De Beers感應到了年輕人的心聲，推出My First De Beers系列，將3款經典求婚戒：DB Classic、 Aura與Infinity，以0.2克拉的鑽石為主角重新設計出最合適比例，10萬元以下的價格讓年輕人也買得起，名符其實地擁有第一只De Beers。

My First De Beers系列精準微縮經典款設計：DB Classic經典的V型鑲嵌宛如邱比特的羽翼，令人想到祂與賽姬克服一切障礙的愛情；De Beers Aura繞著中央主鑽微型鑲嵌一圈小鑽，就像環繞著新人的幸福光圈；De Beers Infinity交疊環繞的線條在手指上畫出無限符號，於主鑽交會，正如愛的永恆與無限可能。女孩也可以買給自己，作為辛勤努力的獎賞，或是自我對愛情的許諾，期待有一就有二，無三不成禮。

圖片提供／De Beers