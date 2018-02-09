《小珠寶小經典︰Piaget》

2018-02-09

記者王瀅娟／台北報導

愛的手鍊 最推薦

Piaget今年情人節主打5萬元上下的珠寶，Possession、Piaget Rose等經典系列都在列。Piaget Rose系列以伯爵第四代傳人Yves Piaget培育的玫瑰花為靈感，以貴金屬鑲鑽打造矜貴的玫瑰花瓣，層疊包覆出嬌豔欲滴的玫瑰，適合用以稱讚嫵媚、嬌柔、愉悅、活力十足與充滿自信的情人。Piaget全球品牌代言人潔西卡．雀斯坦說，「收到玫瑰的美妙感覺無與倫比，恐怕珠寶都難以相提並論。」然而有了將玫瑰化為永恆的Piaget Rose珠寶，何必二選一？

原屬頂級珠寶的Piaget Rose近年逐漸發展出日常珠寶系列，看似迷你，然而功夫一點不少，同樣以貴金屬打造層層花瓣堆疊，中央花蕊還鑲有一顆小鑽。戒指以貴金屬編出戒環，彷彿繩索套牢情人指尖，搭配Akoya珍珠感覺溫潤優雅，令人聯想到傳說中愛神維納斯誕生的場景；搭配粉紅剛玉則仿似點燃玫瑰的熱情，燒出炙熱的浪漫。

此外，5萬元以內的入門價格手鍊也是Piaget情人節主打，尤其是Possession系列，不到3萬元起就可以帶回家，纖細的設計適合層疊佩戴，也可搭配Piaget Rose、Piaget Heart等不同系列的手鍊，符合現代人穿搭喜好趨勢。

圖片提供／Piaget