泰格豪雅 全新陀飛輪獵客 天文台認證大打價位戰 路斯明心動想BUY

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士鐘錶品牌泰格豪雅（TAG Heuer）推出全新Carrera Heuer-02T陀飛輪計時碼錶，除了標榜結合計時功能、浮動陀飛輪、以及COSC瑞士天文台機芯認證自動上鏈機芯，泰格豪雅也打出價格戰，鈦金屬陶瓷黑色珍稀皮革錶帶款式55萬元有找，吸引不少入門客，這系列也是60萬元台幣以內的價位帶，唯一具有COSC瑞士官方天文台認證的陀飛輪計時碼錶。
Carrera Heuer-02T取材TAG Heuer著名的Monaco V4陀飛輪，中間部分以鈦金屬打造，上方為碳纖維材質，機芯擁有超過65小時動力儲存，其中陀飛輪最重要的擺輪游絲，由合作夥伴瑞士Atokalpa公司提供，所有腕錶均通過為期21天的嚴格測試，每一枚機芯均取得瑞士官方天文台（Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, COSC）認證，除了鈦金屬錶殼基本款，這次也推出陶瓷、玫瑰金、碳材質、錶圈鑲鑽等各式材質，滿足各種穿搭需求。
最近頻頻以熟男形象打動人心的路斯明示範最新錶款，他和泰格豪雅淵源頗深，約20年前長輩送給他的成年禮，就是泰格豪雅的Carrera腕錶，至今他仍經常佩戴著出席記者會或是拍戲，對他而言，泰格豪雅的錶款簡單、有質感、有魅力，除了會把自己收藏的錶款傳承給兒女，他也想挑一款手錶送給老婆，當作情人節禮物。