泰格豪雅魅力 影爆戲胞

2017-09-05

吳克群首次佩戴智能錶 秒變特務立即出任務

〔記者林欣若／台北報導〕電影《金牌特務：機密對決》即將上映，片中英國金士曼（Kingsman）和美國分支機構仕特曼（Statesman）特務所佩戴的腕錶，皆出自瑞士鐘錶品牌泰格豪雅（TAG Heuer），隨著電影上映，泰格豪雅特地推出2款金牌特務特別版腕錶，由歌手吳克群和名模廖奕琁變身特務站台。

吳克群手戴泰格豪雅Connected Modular 45智能腕錶，他說這是第一次接觸智能腕錶，內建的強大功能，彷彿戴著這款錶可以馬上出任務。他最近忙著拍電影，身兼導演、編劇和主角，每天和劇組開會，壓力大到白頭髮多了不少、也沒時間染髮，但他收穫不少，以前拍戲哭不出來的他，現在很會哭。廖奕琁佩戴泰格豪雅Monaco女士腕錶，和《金牌特務：機密對決》中荷莉‧貝瑞（Halle Berry）飾演的特務佩戴同一款，她最近也跨足演戲，聽到吳克群訓練自己演出哭戲的方式，頻頻作筆記，對演戲新手的她而言，非常受用。

泰格豪雅Connected Modular 45智能腕錶Kingsman金牌特務特別版套組，設計靈感來自男主角泰隆‧艾格頓（Taron Egerton）在電影裡穿著的招牌橘色天鵝絨西裝外套，以玫瑰金錶耳搭配飾以《金牌特務》印記的高雅皮革錶帶，另附一條橘色天鵝絨錶帶；Monaco女士腕錶Kingsman金牌特務特別版是華麗的亮咖啡色太陽紋面盤，配備的啞光咖啡色小牛皮錶帶，帥氣優雅兼備。