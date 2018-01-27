頂級瓷藝擺飾 1.5億亞洲首展

2018-01-27

〔記者凃盈如／台北報導〕瓷器的頂級收藏家有福了。麥森瓷器首度對外發表「愛的聖殿」（Temple）及「華麗晚宴」（Dinner Party）等作品，即日起於國裕生活台北市內湖總部5樓的博物館展出，出自美國俄勒岡州著名的雕塑家克麗絲‧安特曼之手，也是品牌首度於亞洲展出此限量系列雕塑作品，總價值逾1.5億元，藝術家本人也親自來台，分享創作靈感。

本次作品量體較往年展出的花瓶尺度更大、展現瓷藝的立體與鮮活。除了主結構「愛的聖殿」，以及聖殿內部的「華麗晚宴」之外，克麗絲‧安特曼更創作了約20件瓷偶，在在以伊甸園的「禁果」為靈感，從晚宴、化妝舞會、手遊派對等情境，探索「誘惑」，描繪情慾的流動。特別的是，藝術家在此大主題之下，也納入許多名瓷極力表現的寫實靜物，如飽滿多汁的果實、蓊鬱綻放的花葉，甚至桌面上秀色可餐的點心，以及精緻餐具等，都細膩而豐盛地勾勒出精湛藝術性。克麗絲‧安特曼自2012年始與麥森合作，目前合作步入第7年，在她的創作生涯中，一直十分景仰麥森工坊的雕刻大師昆德勒風格，受邀進入麥森artCAMPUS藝術校園之後，終有機會親身翻閱大量的資料庫、名家作品，更豐沛了她的創作能量。她不諱言，在麥森工坊得到許多經驗豐富嫻熟的瓷器工匠協助，是她在美國工作時無法企及的。

至於細膩與充滿人文關懷的西班牙瓷藝品牌LLADRÓ，也藉由作品傳遞對各式文化的講究與熱情。代理LLADRÓ的居禮名店，昨特別邀請到日本知名騎射藝術學院Ogasawara School小笠原學院第31代傳人之子小笠原清基先生來台演繹騎射藝術，並介紹江戶時期的流鏑馬儀式。其身著正統流鏑馬服飾進行震撼演繹，並於馬術中心內展示LLADRÓ各式經典創作，讓人更直接親身感受到瓷器帶來的張力與熱情。