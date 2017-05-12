德國國寶級瓷器 精湛工藝

2017-05-12

〔記者凃盈如／台北報導〕雖然近來景氣低迷，但高檔瓷器商機仍然不減！德國國寶級麥森瓷器代理商國裕生活，今年邀請一對牽手近40年的麥森藝術家─Michael Andreas & Barbel Andreas聯袂抵台，為「摯愛麥森」特展揭開序幕。2位藝術家將畢生獻給麥森瓷工坊，在麥森遇見彼此、相互激盪，為各自的藝術與生命創造更豐沛的能量。Michael Andreas畫風沉穩、優雅、寧靜、Barbel Andreas長年任職印度繪畫部門，擅長表現東方風格的美麗彩繪，2010年，她進入藝術部門，成為負責開發限量系列團隊的一員，在本次展出的作品當中，可見到2人的共同創作「天作之合」壁畫，2人透過瓷畫展現豐富細緻的筆觸，歌詠愛情與幸福。

代理雅緻瓷偶的居禮名店，最新引進創立30年以來價值最高的全球限量巨作「威尼斯嘉年華」，價格近千萬元，此件巨作蘊涵Lladró西班牙雅緻瓷偶近65年來各式獨特精湛的工藝，是「華貴瓷器」收藏系列中最繁複與最龐大的藝術品，也是Lladró史上挑戰工藝的極限。此件作品歷經長達5年的不斷研究和試驗，由35位藝術家投入逾22,000小時，透過450個元件來描繪了威尼斯嘉年華期間的風采。作品中14個精美的瓷偶，以各異的神情彼此交流，每一個視角都展現了角色豐富的內心世界。