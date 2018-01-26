《靈犬報喜 精品福犬》10

記者王瀅娟／台北報導
繽紛錦犬
Bottega Veneta今年盛大推出Canine系列歡慶狗年，將臘腸狗、吉娃娃、德國牧羊犬、拉不拉多、貴賓狗等剪影，以絲網印刷、刺繡、Intrecciato皮革編織等方式，呈現在長夾、短夾、萬用袋、掛飾等小皮件上，輔以鮮豔亮麗的色彩，點出狗兒的活力。另一款包包掛飾以幾何線條形狀的皮革部件拼接出憨萌的狗兒形象，部件與部件間未釘死，因而會隨著使用者動作搖曳，更顯活潑可愛。小羊皮手機殼上以手工刺繡出狗兒追逐品牌標誌：蝴蝶的情境，既有追逐幸福之意，也是向品牌經典致敬。
圖片提供／Bottega Veneta
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Bottega Veneta刺繡小羊皮手機殼，約12,800元。
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Bottega Veneta森林綠編織小羊皮長夾，約26,000元。
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Bottega Veneta編織小羊皮絲網印刷狗剪影短夾，約14,100元。
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Bottega Veneta小羊皮拼接皮革編織長夾，約28,000元。
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Bottega Veneta粉紅色刺繡編織小羊皮長夾，約26,000元。
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Bottega Veneta森林色編織小羊皮吊飾，約18,100元。
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Bottega Veneta拼接小羊皮吊飾，15,700元。
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Bottega Veneta拼接山羊皮鱷魚皮小羊皮吊飾，19,700元。
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Bottega Veneta多色刺繡編織小羊皮迷你長夾，約26,000元。