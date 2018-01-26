《靈犬報喜 精品福犬》10

2018-01-26

記者王瀅娟／台北報導

繽紛錦犬

Bottega Veneta今年盛大推出Canine系列歡慶狗年，將臘腸狗、吉娃娃、德國牧羊犬、拉不拉多、貴賓狗等剪影，以絲網印刷、刺繡、Intrecciato皮革編織等方式，呈現在長夾、短夾、萬用袋、掛飾等小皮件上，輔以鮮豔亮麗的色彩，點出狗兒的活力。另一款包包掛飾以幾何線條形狀的皮革部件拼接出憨萌的狗兒形象，部件與部件間未釘死，因而會隨著使用者動作搖曳，更顯活潑可愛。小羊皮手機殼上以手工刺繡出狗兒追逐品牌標誌：蝴蝶的情境，既有追逐幸福之意，也是向品牌經典致敬。

圖片提供／Bottega Veneta