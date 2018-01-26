《靈犬報喜 精品福犬》15

2018-01-26

記者王瀅娟、林欣若／台北報導

步步高升

狗腳印雖未秀出狗狗本身，但有「步步高升」寓意，Longchamp狗年限定Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包採用狗腳印元素，以超萌立體狗爪為標誌，搭配包款顏色而有不同的呈現方式。酷帥的黑色款搭配黑白立體皮革腳印，白色掌印描繪出毛邊，突顯精品的精緻感。蠟筆粉與晨曦藍兩個粉嫩的顏色則搭配鑲嵌毛絨材質的立體掌印，與甜美夢幻的包身色彩相呼應。

犬印運用在鞋履上更有相互呼應的妙趣，Tod’s推出的狗年限量休閒鞋便在鞋墊上印狗腳印，搭配Double T飾釦。女士款為金色飾釦，細看T字頂端都有紅色狗腳印細節，與紅色鋸齒飾邊設計相呼應，更覺可愛討喜，男士鞋款則搭配低調的黑色飾釦與黑色腳印，沉穩中見童趣性格。

Hogan狗年限定款將品牌三大經典：H222、Maxi H222 Olympia換上紅、金配色，呈現新年喜慶節慶氛圍，並在鞋墊上壓印狗年紀念圖騰與HOGAN CNY 2018字樣，更具收藏價值。H222有著約2.5公分的鞋底加上1.5公分的內裡鞋墊，一穿上立即增高4公分，Maxi H222除了顯眼的4.5公分厚底，其實也有1.5公分內增高鞋墊，可讓身高瞬長7公分。一向為暢銷款的Olympia特色為線條流暢的外型，不過也有1公分內增高鞋墊，是給穿著者的貼心小心機。

圖片提供／Hogan、Longchamp、Tod’s