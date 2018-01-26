SOGO歲末10%回饋 美妝福袋正貨上陣

2018-01-26

〔記者凃盈如／台北報導〕遠東SOGO百貨迎新春，台北三館（忠孝、復興、敦化）於1月31日至2月15日推出歲末Sale優惠檔期，10大銀行滿額刷卡送購物抵用券，最高享10%回饋。

其中，忠孝館 「福袋破天荒送正貨」組合，令人矚目。該福袋將於2月16至18日（初一至初三）開賣，售完為止，買福袋可參加三重抽獎，且本次為歷年來「美妝福袋」組數最多的一年，今年集結25家品牌共500個福袋，於初一同步發售，且這500個福袋內有300袋送的是正貨；譬如COSME DECORTE新春獻禮價值3,480元、優惠價2,600元，買再送價值2,200元的煥白新生晶透露200ml，另外shu uemera、JILL STUART等品牌亦推出「送正貨」的福袋組合。購入上述福袋，可參加第二重抽獎，SOGO加碼300個福袋，消費者有機會再抽中正貨、旅行組或小家電等贈品，至於第三重，則是遠東SOGO台北3館共同推出的「金旺福 空海陸好禮刮大獎」活動；只要在此3館購買福袋商品，就可至贈獎處兌換刮刮卡，初一至初三分別祭出台北到歐洲華航商務艙雙人來回機票1名、盛世公主號沖繩、石垣島自主遊5日1名，以及UBER一年乘車抵用金、天天100元1名，詳細優惠與獎項以現場公佈為準。