SOGO歲末10%回饋 美妝福袋正貨上陣

2018-01-26

〔記者凃盈如／台北報導〕遠東SOGO百貨迎新春，台北三館（忠孝、復興、敦化）於1月31日至2月15日推出歲末Sale優惠檔期，10大銀行滿額刷卡送購物抵用券，最高享10%回饋。

其中，忠孝館 「福袋破天荒送正貨」組合，令人矚目。該福袋將於2月16至18日（初一至初三）開賣，售完為止，買福袋可參加三重抽獎，且本次為歷年來「美妝福袋」組數最多的一年，今年集結25家品牌共500個福袋，於初一同步發售，且這500個福袋內有300袋送的是正貨；譬如COSME DECORTE新春獻禮價值3,480元、優惠價2,600元，買再送價值2,200元的煥白新生晶透露200ml，另外shu uemera、JILL STUART等品牌亦推出「送正貨」的福袋組合。購入上述福袋，可參加第二重抽獎，SOGO加碼300個福袋，消費者有機會再抽中正貨、旅行組或小家電等贈品，至於第三重，則是遠東SOGO台北3館共同推出的「金旺福 空海陸好禮刮大獎」活動；只要在此3館購買福袋商品，就可至贈獎處兌換刮刮卡，初一至初三分別祭出台北到歐洲華航商務艙雙人來回機票1名、盛世公主號沖繩、石垣島自主遊5日1名，以及UBER一年乘車抵用金、天天100元1名，詳細優惠與獎項以現場公佈為準。

  • 1月31日至2月2日，遠東SOGO台北3館皆推出來店禮，如於復興館當日消費累計1,000元以上，即可憑同卡號電子發票兌換限量「美味生活減油平煎鍋」1個，送完為止。

    1月31日至2月2日，遠東SOGO台北3館皆推出來店禮，如於復興館當日消費累計1,000元以上，即可憑同卡號電子發票兌換限量「美味生活減油平煎鍋」1個，送完為止。

  • 〈型色聚光唇萃〉

    〈型色聚光唇萃〉

  • SOGO忠孝館獨家推出shu uemera聚光唇萃彩妝組，價值3,653元、優惠價2,850元，再送價值1,000元的型色聚光唇萃。

    SOGO忠孝館獨家推出shu uemera聚光唇萃彩妝組，價值3,653元、優惠價2,850元，再送價值1,000元的型色聚光唇萃。

  • 〈煥白新生晶透露〉

    〈煥白新生晶透露〉

  • SOGO忠孝館獨家推出COSME DECORTE福袋，新春獻禮價值3,480元，優惠價2,600元，買再送價值2,200元的煥白新生晶透露200ml。

    SOGO忠孝館獨家推出COSME DECORTE福袋，新春獻禮價值3,480元，優惠價2,600元，買再送價值2,200元的煥白新生晶透露200ml。

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