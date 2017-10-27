遠東SOGO三十而立 12天拚106億業績

2017-10-27

〔記者卓怡君／台北報導〕遠東SOGO百貨今年30週年，週年慶檔期特別砸重金促銷，優惠回饋手筆創史上新高，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，遠東SOGO30而立，短短週年慶12天檔期全台8店力拚106億元業績，較去年成長1%，希望以超值的優惠商品，讓消費者感到幸福。

Q3季末買氣回升

百貨週年慶陸續登場，截至目前為止，業績表現不俗，遠東SOGO百貨總經理汪郭鼎松分析，今年上半年百貨買氣相對疲弱，但自第三季末起回溫，遠東SOGO今年前9月業績較去年同期下滑1.6%左右，10月起買氣明顯上揚，緊接著11月9日推出強檔週年慶，全年營收可望向上成長。

遠東SOGO營業副總吳素吟指出，週年慶從7月起就密集選品，嚴選出最具吸引力的商品，並以破盤價格搶市，就是要讓消費者感受到SOGO週年慶的誠意。

遠東SOGO台北忠孝館、復興館、敦化新館3店週年慶預計衝出62億元業績，忠孝館化妝品向來有「天后宮」之稱，為全台百貨最強業績的單店，預計12天業績目標為12億元，年增12%；復興館的精品四大天王LV、香奈兒、愛瑪仕、卡地亞首度一同加入週年慶，在滿2萬元送2000元的促銷下，可望帶動高單價商品銷售買氣大幅成長。