《2018開架春妝》女星跨界聯名 限量話題好熱

2018-01-19

記者邱巧貞／台北報導

多數女人愛美的天性始終不消減，不過在凍薪時代，不少人的美麗預算也被迫量入為出，加上現今獲得美容資訊的管道眾多， 新一代消費者愈來愈知道如何選擇適合自己的產品，也讓蘊藏許多高C／P值產品的開架藥妝市場更熱鬧。

擁有千萬粉絲的超模GIGI HADID與彩妝品牌媚比琳的限量聯名系列彩妝，繼於歐美上市，緊接著在亞洲首發區韓國去年12月上市後，也開始大量釋出部落客試色美圖、影音於IG瘋狂洗板，讓產品一上架瞬間銷售一空，這股GIGI旋風本月也來到台灣市場，雖然未全系列引進，但主打的眼影盤及唇膏都能買得到。

當初，「GIGI HADID × MAYBELLINE」限量聯名系列消息釋出，旋即造成話題，由於它是GIGI HADID時尚生涯首個聯名彩妝系列，GIGI以美國東、西岸兩個區域不同的生活型態及個性為靈感，打造「西岸誘惑名媛」與「東岸時髦上城」兩種彩妝風格。在產品包裝上使用「時尚千禧粉」，搭配霧面時尚質地，每款產品的外殼均壓上本人簽名「GH」。

GIGI HADID 霧暖紅VS.冷調裸

從小在加州長大的GIGI本身就是西岸女孩，「西岸誘惑名媛」系列以陽光、微風、海灘為發想，運用加州暖金夕陽，打造橘金色溫暖眼神的訂製眼彩盤；性感的惹火紅唇是西岸妝容不可或缺，主打的紅色系唇彩注入性感、自由的魅力。

美國東岸的紐約則是GIGI發光發熱、一路躍身全球時尚超模的城市，她熟知東岸冷豔、快速、迷人的極簡風格，將彩度降到最低，讓輪廓更顯精緻深邃。「東岸時髦上城」系列以裸色系為主色調，使用修容眼彩盤疊搽出立體的深邃輪廓；極度時髦的灰藕調裸色唇膏襯托出都會女子的幹練與氣勢。

小松菜奈 設計聯名款限定粉盒

日本厭世臉女星代表小松菜奈是開架彩妝INTEGRATE代言人，她特別為品牌熱賣的「柔焦輕透美肌粉餅」設計聯名款限定粉盒，日本一推出立即引爆人氣。

小松菜奈從眾多顏色當中精選出綠與藍的摩登配色，跳脫INTEGRATE一貫的紅色包裝，耳目一新的設計讓粉盒看來更時尚。打開粉盒後，鏡面還有小松菜奈簽名圖騰。INTEGRATE「柔焦輕透美肌粉餅」，強調讓肌膚柔焦修飾同時還能兼具素顏時的光澤透明感，就像是沒有上妝般地自然透亮，而受到年輕女生的喜愛。

圖片提供／EXCEL、I’M MEME、曼秀雷敦、霓淨思、法倈麗、巴黎萊雅、媚比琳、PONY女王、妙巴黎