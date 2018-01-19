《2018開架春妍》抗齡美女 多效保養新對策

2018-01-19

記者邱巧貞／台北報導

五合一霜 金色版抗初老

AQUALABEL水之印 「全效3D高保濕彈力霜」在日本熱銷超過400萬瓶，清爽不黏膩的質感受到消費者喜愛，今年初新推出金色包裝的抗老版「全效精油緊緻彈力霜」，鎖定初老肌膚的乾燥細紋等問題。

水之印實驗室發現女性肌膚的皮脂量於20歲達至巔峰後，隨著年齡增長將逐漸減少；而具有防止肌膚水分蒸發、保持肌膚柔嫩的皮脂膜卻不容易形成。因此，針對熟齡女性肌膚，水之印將有機荷荷巴油、有機芝麻油以及植物性角鯊烷加入保養品中。

同樣標榜洗臉後直接使用，「只要1瓶即可達成「化妝水、乳液、精華液、乳霜、面膜」五大功效；在成分上，添加水之印實驗室與九州大學歷時10年研發的獨家保水成分「Baby胺基酸」，以及高濃度的「膠原蛋白HYGL」，增加保水能力。

一瓶多效 晚安眼膜

新世代族群長時間使用3C產品、手機不離身，社群成癮，卻輕忽用眼過度所產生的眼周乾燥、暗沉、細紋等問題。巴黎萊雅針對新世代提出眼部保養新對策，推出開架第一瓶眼膜級眼霜「水清新葡萄籽眼膜級眼部水凝霜」。

巴黎萊雅研發團隊選用法國葡萄籽保濕精華、咖啡因精萃玻尿酸精華，能淡化暗沉，並將產品設計成水凝質地，微小的分子滲透力佳，帶妝也可輕拍維持眼神明亮不脫妝，標榜一瓶多效，夜間厚敷當成晚安眼膜邊睡邊保養，妝前保濕，上妝不卡粉，或是帶妝補水，維持長效保濕透亮。

9重玻尿酸 滲透保水

台灣人一年可敷掉上億片面膜，Neogence霓淨思持續推出多樣化醫美級平價面膜，紛紛搶占各大藥妝通路面膜銷售十強榜，今年，Neogence霓淨思從經典玻尿酸出發，精心研發黃金333配方「9重玻尿酸保濕系統」推出「HA9 9重玻尿酸面膜」。

此款面膜結合大、中、小分子玻尿酸，球狀玻尿酸、水立方玻尿酸及玻尿酸胜肽，並特選陽離子玻尿酸、海藻玻尿酸及水聚膜，打造全天候隱形恆濕水膜。面膜材質特選超導滲透膜，將超細植物纖維以多層次織法形成立體網狀結構，柔軟親膚，能為肌膚導入大量精華；親膚弱酸性配方，溫和不刺激。

圖片提供／EXCEL、I’M MEME、曼秀雷敦、霓淨思、法倈麗、巴黎萊雅、媚比琳、PONY女王、妙巴黎