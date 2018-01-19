《紅色到 新年到》2

2018-01-19

記者林欣若／台北報導

東方刺繡

不論喜宴或是年節，以針線繡出充滿吉祥意涵的圖案和意象，是東方人熟悉的慶祝方式，傳統的刺繡工藝以火紅鮮豔的花卉或吉祥動物為主題，這幾年在GUCCI等精品品牌的帶動下，刺繡被賦予全新的摩登時尚形象，運用在各種單品中。Esprit新年系列除了大面積的紅色單品，也大量運用刺繡，為毛衣、襯衫、丹寧外套等休閒單品，添加精緻的華麗感。ZARA的手拿包和高跟鞋也有著精緻刺繡，絲線和串珠縫製出的盛開花朵，象徵著春季的燦爛美好。

圖片提供／Esprit、ZARA