《紅色到 新年到》1

記者林欣若／台北報導
喜氣印花
春暖花開，紅色印花最能呼應季節感，印花也讓高調的紅色變得柔和浪漫，MANGO新春系列以紅色為主軸，搭配60年代線形剪裁，以充滿律動感的女性化剪裁例如一字領、細肩帶、綁帶，凸顯女性柔美，再透過古典印花或是對比色系條紋，讓設計更顯摩登新穎，細肩帶洋裝、飄逸感的古典風情襯衫、深V領粗針織上衣與亮面材質等，打造春季浪漫。
從街頭型女、到法國前第一夫人卡拉‧布魯妮（Carla Bruni）都愛穿的法國人氣設計師品牌ba&sh，最擅以剪裁凸顯女人曲線，每一季的新系列也少不了極度女人味的紅色調，2017秋冬ba&sh向60、70年代超模如Twiggy、Jean Shrimpton、Gia Carangi致敬，紅色繽紛小花長洋裝、後深V毛衣搭配復古壁毯圖騰短裙裝、荷葉邊無袖上衣搭配黑色褲裝，甜美率性，2018早春系列女裝則迎來鮮花盛開、色彩迸發的春天花園，罌粟紅、東方風櫻花圖騰，充滿法式風情。
同樣來自法國的des petits hauts，結合童趣、純真、甜美、帶有夢幻氣息的風格，今年秋冬des petits hauts精心準備了各式水果雞尾酒印花，邀請女人享受輕快繽紛的下午時光，在花園嬉耍的多彩花朵鳥兒，手繪風水果圖騰印花，搭配蓬鬆柔軟的毛海或是金蔥元素，各種精緻細緻都令人驚喜。
圖片提供／MANGO、glimmer