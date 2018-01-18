髮朵超導養護 髮絲健康迷人

2018-01-18

〔記者凃盈如／台北報導〕頭髮的光澤往往不知不覺影響其他人對你的「好感度」，而PHYTO法國髮朵認為，髮絲乾荒源由包含內在因素與外在因素，前者如內分泌的改變、頭皮老化、導致蛋白質跟脂質的合成量下降，後者則如不正確的保養、陽光紫外線照射、過度摩擦等，無論是頭髮曬傷、染燙過度等，都可能使髮絲緊繃乾澀，缺乏彈力、無法正常梳理，或者髮芯脆弱且容易斷裂。

法朵推出超導極潤PHYTOELIXIR系列產品，以水仙花蠟、澳洲堅果油、皂草萃取為3種主要成分，水仙花蠟富含滿滿的磷脂質，可柔軟增加彈性、緩慢釋出活性成分，提高滲至髮芯之效能，保持髮絲光澤，而澳洲堅果油則是天然的抗氧化劑、皂草萃取則能溫和潔淨頭皮，不造成乾澀。

超導極潤PHYTOELIXIR系列產品滿足洗前養護到沖洗修復過程，推出4款新品，含「超導極潤精華油」、「超導極潤洗髮精」、「超導極潤洗護髮霜」、「超導極潤髮膜」；其中最特別的是「超導極潤洗潤護髮霜」，既不是洗髮精，也不是潤髮乳，但卻有洗護雙重效果，無論在乾髮或濕髮的狀態皆可使用，可分區慢慢按摩，敷抹至整個頭皮髮絲，最後再以清水沖洗，擁有高濃度的植萃能量，強調無界面活性劑、無泡沫配方，效果立即且可持續數日。

圖片提供：PHYTO